Tesla Model 3 Performance contro Lamborghini Urus: chi vince nella drag race?

Eccoci nuovamente di fronte all’ennesima sfida tra motore termico e motore elettrico, una delle sfide caratteristiche di questo periodo storico, ma che ancora non ha smesso di appassionarci. Questa volta le sfidanti sono piuttosto diverse tra loro, ma molto equilibrate. Chi è la migliore quindi tra Lamborghini Urus e Tesla Model 3 Performance?

Come detto sono due vetture decisamente diverse tra loco, e a dirla tutta la degna avversaria della Urus sarebbe la Model X in quanto a segmento, ma il team di carwow mette in sfida quello che ha sotto mano, quindi questo passa il convento. Ma la sfida è tutt’altro che sbilanciata, dato che la potenza extra della Lamborghini viene bilanciata dal peso inferiore di Tesla, dunque fate attenzione con i pronostici.

La sfidante italiana sta facendo la fortuna del marchio Lamborghini con oltre 8000 Urus vendute nel 2021, e ne ha ben donde visti i numeri che offre, oltre al suo look mozzafiato. Sotto al cofano c’è infatti un V8 da 4.0 litri twin-turbo capace di 650 CV e 850 Nm di coppia, scaricati a terra sulle quattro ruote motrici tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti. Il peso è il suo punto debole, con la bilancia che segna 2197 kg.

La Tesla Model 3 di questo confronto è la versione Dual Motor Performance (a proposito, Tesla Model 3 è l'auto più venduta d'Europa a Marzo 2022), quindi dispone di 490 CV e 660 Nm di coppia erogati dai due motori elettrici montati su ogni asse, che le regalano anche la trazione integrale. Nonostante la presenza delle batterie, l’ago della bilancia di ferma a 1850 kg, mostrando un peso ben inferiore alla rumorosa sfidante italiana.

L’accelerazione delle due vetture è simile, con uno scatto da 0 a 100 km/h che avviene per entrambe in circa 3.3 secondi, ma dopo aver raggiunto tale velocità c’è ancora tempo prima di raggiungere il traguardo del quarto di miglio, e il risultato è tutt’altro che prevedibile, dunque alzate il volume (per ascoltare il V8 di Sant’Agata Bolognese ovviamente), premete play e godetevi la sfida.