La nuova Tesla Model 3 Performance Highland avvistata con i sedili sportivi - e non solo

La tanto attesa Tesla Model 3 Performance con aggiornamento “Highland” è stata avvistata con i nuovi sedili sportivi - e non solo. Eccola in nuove foto spia in arrivo dagli USA.

La nuova Model 3 Highland è arrivata in Nord America solo di recente, è arrivata prima in Europa e in Asia, dove è disponibile già da fine 2023 (abbiamo visto la nuova Tesla Model 3 Highland al debutto). L’update ha riguardato le Model 3 Standard Range RWD e le Long Range AWD, a questo punto manca dunque solo un pezzo del puzzle: la Model 3 Performance Highland.

La forte curiosità per questo modello è scaturita dal fatto che la precedente versione del veicolo era praticamente identica alle altre motorizzazioni, questa volta però sembra che Tesla stia optando per una strada diversa per la nuova Model 3 Performance. Che Tesla stia lavorando a una nuova versione ad alte prestazioni della Model 3 Highland è ormai cosa certa, come indicato anche dai nuovi distintivi apparsi nel catalogo aggiornato dei pezzi di ricambio della casa automobilistica. Inoltre, Tesla ha aggiornato le rappresentazioni grafiche nella propria app, mostrando nuovi sedili sportivi presumibilmente destinati alla nuova Model 3 Performance.

A tal proposito, recentemente sono stati avvistati prototipi della Model 3 Performance camuffati e questi sembrano mostrare anche un ulteriore aggiornamento del frontale rispetto alla nuova Model 3 Highland, che già presenta un paraurti rinnovato. Dalle foto spia fatte ai prototipi si possono chiaramente vedere i nuovi sedili sportivi e il nuovo look sportivo del paraurti anteriore.

Sembra abbastanza evidente il fatto che la nuova Model 3 Performance presenterà un hardware diverso, con motori più potenti degli attuali. Non è ancora stata dichiarata da Tesla una data di rilascio della nuova Model 3 Performance, ma i numerosi prototipi avvistati suggeriscono la possibilità di vederla presto sulle strade.