La nuova Tesla Model 3 Performance si chiamerà Plaid? Eccola per la prima volta in strada

Che Elon Musk stia lavorando alla nuova Tesla Model 3 Performance, veicolo che avrà tutte le novità introdotte a fine 2023 dalla Tesla Model 3 Highland, non è certo una sorpresa. Il lancio del modello però dovrebbe essere davvero imminente: un’unità fatta e finita è stata beccata in strada durante le riprese di uno spot a Valencia.

Come ormai saprete, nel corso del 2023 Tesla ha aggiornato il listino della Model 3 permettendo agli utenti di ordinare la nuova versione Highland. Per saperne di più vi lasciamo al nostro articolo con tutte le novità della Tesla Model 3 aggiornata al 2024. Gli uomini di Elon Musk, che stranamente hanno portato la Highland prima in Europa e in Cina che in Nord America, hanno permesso solo l’acquisto delle Model 3 RWD Standard Range e AWD Long Range, addirittura rimuovendo dalla line-up la Performance in attesa del modello aggiornato.

Lo stesso modello aggiornato che è stato beccato nel bel mezzo delle riprese di uno spot in Europa, segno che oramai la versione è finita. Una variante ad alte prestazioni che si fa riconoscere anche per via di un badge “Ludicrous” applicato al posteriore, lo stesso visto sulle nuove Model S e Model X Plaid a tre motori.

Se la precedente Performance assomigliava molto alla sorella AWD Long Range, solo con qualche elemento migliorato, questa nuova Performance Highland dovrebbe regalare agli appassionati più tratti distintivi, pensiamo ad esempio a un bumper frontale diverso, nuovi sedili sportivi, nuovi cerchi, uno spoiler ridisegnato e potenzialmente performance superiori.