La Tesla Model 3 Performance diventa l'auto della polizia della Contea di Dallas

Un nuovo dipartimento di Polizia ha scelto la Tesla Model 3 come auto di pattuglia. Succede nella Contea di Dallas, dove la polizia locale ha acquistato tre nuove Tesla Model 3, ennesimo caso che dimostra la popolarità crescente delle Tesla fra le forze dell'ordine.

Oramai le Tesla, dalle Model 3 alle Model Y, fanno parte di dipartimenti di polizia sparsi in tutto il mondo (la polizia è contentissima delle nuove Tesla Model 3), di recente alcune Tesla Model 3 hanno persino raggiunto la corposa flotta del New York Police Department (NYPD). La Model Y invece è finita subito, dopo il rilascio ufficiale negli USA, in servizio presso la polizia di Fremont (città dove fra l'altro Tesla produce le sue auto in California), presso lo Spokane Police Department e la polizia di Boulder.

Non si tratta di una semplice moda ma di un modo concreto di abbattere i costi del carburante e di manutenzione (la Tesla Model 3 sta facendo risparmiare alla polizia di Westport), con la stessa Contea di Dallas intenzionata a usare le tre nuove Model 3 come auto di pattuglia - anche se per ora verranno utilizzate come auto di riserva, devono ancora essere adattate agli standard del dipartimento, che ha voluto acquistare subito per non incappare nei ritardi della crisi dei chip.

Sono state scelte tre Tesla Model 3 Performance, che al momento negli USA vengono consegnate fra il mese di giugno e quello di agosto 2022.