Tesla Model 3 perde il controllo e distrugge una casa: il conducente si dà alla fuga

Una telecamera di sorveglianza ha registrato perfettamente quanto accaduto non molte ore fa a discapito di un garage a Covina, nei pressi di Los Angeles. Come potete vedere, il conducente di una Tesla Model 3 ha perso il controllo e ha distrutto l'abitazione, almeno in parte.

La polizia locale fa sapere che l'automobilista a bordo dell'auto elettrica era reduce da una fuga per sottrarsi all'arresto da parte della California Highway Patrol. A ogni modo lui, o magari lei, guidava a velocità troppo elevate, per cui le forze dell'ordine hanno abortito l'inseguimento per evitare incidenti potenzialmente drammatici.

Purtroppo le cose non sono comunque andate lisce come l'olio, perché il conducente della Model 3 ha sfasciato il garage di un'abitazione con una certa violenza. Al momento del catastrofico impatto, il proprietario della casa era in salone a gustarsi un programma televisivo, e per sua fortuna lui e la sua famiglia non hanno riportato ferite.

In seguito all'episodio l'automobilista se l'è data a gambe lasciando lì il veicolo distrutto, mentre un passeggero è rimasto all'interno dell'abitacolo fino all'arrivo della polizia. Le sue condizioni sono buone, ma è stato comunque necessario portarlo all'ospedale per accertamenti.

Pochi minuti prima, come abbiamo già accennato, gli agenti avevano provato a fermare la sua corsa verso ovest sulla 10 Freeway, e adesso il colpevole potrebbe quindi essere accusato di molteplici reati, tra i quali di sicuro una guida spericolata e il danneggiamento della proprietà privata. ABC7 nel frattempo riporta che la Tesla è stata lasciata nel garage per tutta la notte per motivi di sicurezza. Questa mattina è sopraggiunto sul posto un grosso rimorchio con tutto l'equipaggiamento pesante, e la situazione è ancora suscettibile di evoluzioni.



In attesa di aggiornamenti nel merito, vogliamo rimandarvi ad altri due incidenti dalla dinamica assurda. Il primo è in realtà un maxi-incidente, poiché ha coinvolto decine e decine di veicoli a causa del manto stradale ghiacciato. Il secondo invece racconta di un uomo a bordo di un pickup il quale è uscito dalla carreggiata ad alta velocità, è finito contro un terrapieno e ha spiccato un volo terminato sul tetto di un'abitazione.