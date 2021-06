La Tesla Model 3 pattuglia il Regno Unito: ecco la volante elettrica

Di recente alcuni modelli di Tesla, soprattutto Model 3, hanno cominciato ad essere usate dai dipartimenti di polizia in tutto il pianeta. Finora erano gli Stati Uniti a guidare questo particolare processo, ma a quanto pare il Regno Unito non vuole essere da meno.

La compagnia di Fremont ha infatti deciso di testare la sua Model 3 per capire quanto sia adeguata a prestare servizio sulle strade britanniche. In base a quanto riportato da Auto Express, la macchina è costruita ufficialmente da Tesla UK, che ha in programma di metterla a disposizione per i servizi di emergenza, incrementando così l'interesse di aziende e organi statali verso tale uso.

Tutto ciò potrebbe oltretutto accelerare il processo di elettrificazione della flotta in circolazione, anche perché il Regno Unito ha già deciso di vietare la vendita di veicoli con motore termico entro il 2030. Ad adeguarsi quindi non dovranno essere soltanto gli automobilisti.

Dando un'occhiata all'esemplare visibile in fondo alla pagina, non riusciamo a capire bene quali modifiche tecniche siano state apportate alla Model 3. Se tralasciamo l'installazione delle sirene sul tettuccio notiamo ritocchi meramente estetici, come l'impiego di vernice fluorescente alternata a strisce blu sulle fiancate. A ogni modo la Model 3 è in variante Performance, cosa che si traduce in una velocità massima di 261 km/h e in un range di 507 chilometri per singola carica, più che sufficiente a garantire lunghi inseguimenti mettendo da parte il bisogno di fermarsi alla colonnina.

Da parte nostra ci teniamo a menzionare il fatto che non siano soltanto le Tesla ad avere appeal sulle forze dell'ordine, in quanto la Volkswagen ID.4 ha già conquistato la polizia Greca, così come la Mercedes-Benz EQC sta ammaliando gli agenti tedeschi. Proseguento troviamo la Chevrolet Bolt in alcuni dipartimenti statunitensi e varie Tesla in Canada, Lussemburgo e, ovviamente, Stati Uniti.



In ultimo vogliamo restare nei pressi di Fremont menzionando le recenti dichiarazioni di Elon Musk: il CEO del brand ha annunciato il Tesla AI Day ed è alla ricerca di nuovi talenti. Gli sforzi di Musk nella realizzazione di un'intelligenza artificiale di altissimo livello sono palesi, e il suo potentissimo supercomputer ne è la riprova.