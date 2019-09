La Tesla Model 3 ottiene la massima valutazione di sicurezza presso la IIHS

Dopo aver ottenuto le 5 Stelle nei test Euro NCAP e la massima valutazione presso la NHTSA americana, la Tesla Model 3 ha ottenuto il plauso dell'Insurance Institute for Highway Safety, che ha assegnato alla vettura di Elon Musk il Top Safety Pick+.

Quest'ultimo traguardo va aggiunto anche alle 5 Stelle raccolte nei test dell'Australian NCAP. Il Top Safety Pick viene assegnato solo nel caso in cui un'auto ottenga valutazione "Buono" nei test che riguardano il lato conducente, la parte frontale, laterale, il tetto e i poggiatesta, e ancora valutazione "Buono o Accettabile" sul lato passeggero e sui sistemi di prevenzione frontali. Il Top Safety Pick+ poi viene assegnato solo nel caso in cui anche il lato passeggero venga valutato come "Buono".

Ebbene la Tesla Model 3 ha ottenuto "Buono" in ogni categoria, raccogliendo poi un "Superior" per quanto riguarda la prevenzione degli impatti frontali. L'unico rischio riscontrato dalla IIHS riguarda un possibile infortunio alla gamba in occasione di crash frontali sul lato conducente. L'ultima berlina di Elon Musk non è la sola auto elettrica a godere del Top Safety Pick+, prima di lei a raggiungere l'obiettivo era stato il SUV a zero emissioni Audi e-tron. La sfida fra USA e Germania passa dunque anche attraverso la sicurezza.