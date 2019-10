La Tesla Model 3 ha un nuovo problema con l'aletta parasole?

Le auto Tesla sono certamente famose per i loro potenti motori elettrici, per il software di guida assistita Autopilot e il suo eclettico CEO Elon Musk, esistono però alcuni problemi di fabbricazione che ogni tanto riempiono le pagine delle riviste specializzate. Questa volta un nuovo caso riguarda l'aletta parasole.

All'epoca del debutto la Tesla Model 3 è stata messa sotto accusa per via di vernici non proprio impeccabili, successivamente gli uomini di Elon Musk hanno dovuto migliorare i materiali interni dell'abitacolo, mentre appena qualche giorno fa è scoppiata una polemica relativa alla ruggine - anche se quest'ultimo sembra un fatto isolato.

Oggi un redattore di InsideEVs, Tom Moloughney, ha sollevato un ulteriore problema: l'aletta parasole della sua Tesla Model 3 si è sganciato brutalmente dal tetto dell'auto. Di certo non una bella immagine per la compagnia californiana, la cosa è inoltre accaduta su una Tesla Model 3 Long Range (una vettura comunque premium che in Italia parte da 57.920 euro) di nuova fattura - appena 4 mesi di vita, poco più di 5.000 km percorsi.

La dinamica dell'accaduto però è più complessa di quanto potrebbe sembrare: Moloughney ha purtroppo rotto il parabrezza della sua auto e lo ha sostituito interamente presso un centro autorizzato - spendendo inoltre 1.100 dollari tramite assicurazione. Una volta ripresa l'auto e usata l'aletta parasole, questa si è staccata, così il redattore è tornato presso il centro per sistemare la cosa. I tecnici gli hanno assicurato di aver controllato tutto prima di consegnare l'auto, nonostante questo hanno risolto il problema gratuitamente.

Una volta tornato a casa, Moloughney ha smontato l'aggancio e ha constatato che romperlo è davvero facile, poiché risulta davvero molto fragile. Ha così pensato di scrivere l'articolo e chiedere alla comunità Tesla se altre volte fosse accaduto lo stesso problema. Questo risolleva un vecchio problema: trovate che Tesla curi in maniera troppo superficiale gli interni delle sue costose vetture? Che su questo fronte sia ancora indietro rispetto alla concorrenza? (Foto: Tom Moloughney)