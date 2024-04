La Tesla Model 3 proprio non vi piace? Gli EV da comprare allo stesso prezzo con Ecobonus

Dal prossimo mese di maggio scattano i nuovi incentivi auto 2024, con contributo fino a 13.750 euro con i giusti requisiti. Nelle ultime ore, inoltre, il prezzo della Tesla Model 3 2024 è sceso di 2.000 euro, diventando un autentico Best Buy. Davvero la berlina di Elon Musk non ha rivali?

Ecco ciò che la compagnia americana mette sul piatto: la nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore (motore singolo) si può avere a 40.490 euro con 513 km di autonomia WLTP e batteria da 60 kWh, 0-100 km/h in 6,1 secondi, 201 km/h di velocità massima. Due le colorazioni gratuite con cerchi Photon da 18 pollici di serie, interni neri e Autopilot base. Un pacchetto davvero difficile da superare, sia come appeal generale che come caratteristiche tecniche. Per saperne di più: proviamo la nuova Tesla Model 3 2024 Highland Se però la berlina di Elon Musk proprio non vi piace, ecco cosa offre la concorrenza più o meno allo stesso prezzo.

Rimanendo in ambito berline, la BYD Seal è sicuramente un’alternativa interessante. In allestimento Design parte da 43.600 euro chiavi in mano (tolte le spese extra rientra dunque perfettamente nell’Ecobonus) e vi offre trazione posteriore, 300 CV di potenza con 360 Nm di coppia (0-100 km/h in 5,9 secondi, siamo sui livelli della Model 3 RWD), 570 km di autonomia WLTP grazie a una Blade Battery da 82,5 kWh. Ve lo diciamo sin da ora: è la concorrente numero 1 in quanto a caratteristiche, tecnologia e form factor.

Sta facendo parlare molto di sé anche la MG4, che si può avere a partire da 30.790 euro. Con 40.290 euro invece, dunque in linea con la Model 3 RWD, si può avere la MG4 Trophy Extended Range con wallbox gratuita. Sulla carta abbiamo batteria da 77 kWh e ricarica fino a 144 kW in DC. In questo pacchetto c’è anche il tetto nero a contrasto oltre a tutti i contenuti (che non sono pochi) della variante Luxury, compreso MG Pilot e camera a 360 gradi. La potenza del motore è in questo caso di 240 CV con 350 Nm di coppia, l’autonomia WLTP stimata arriva invece a 520 km.

Paradossalmente, la Model 3 deve subire anche il fuoco amico della Model Y: il SUV di Elon Musk parte da 42.690 euro con le medesime caratteristiche della Model 3 base, ovvero trazione posteriore a motore singolo, cerchi da 18 pollici ecc. La berlina però è stata già aggiornata al progetto Highland, la Model Y verrà messa in pari solo nei prossimi mesi. Inoltre, causa peso maggiore e aerodinamica peggiore, l’autonomia è pari a 455 km con la medesima batteria da 60 kWh.

Rimanendo in ambito SUV, la Hyundai KONA Electric che abbiamo provato di recente è un modello da tenere sicuramente d’occhio, soprattutto dopo il recente calo di prezzo. Nuova KONA Electric EXCLUSIVE si può avere da 38.300 euro, avete dunque anche spazio per qualche optional. È una vettura a trazione anteriore con 380 km di autonomia WLTP, batteria da 48,6 kWh e motore da 135 CV. In alternativa, a 41.300 euro, c’è la versione con batteria da 64,8 kWh, 440 km di autonomia WLTP, 204 CV di potenza, versione che consigliamo a occhi chiusi rispetto alla base.

Sempre a proposito di SUV, un concorrente diretto della Model 3 (per listino) è la nuova Peugeot e-3008, che lo scorso mese di febbraio ha subito un taglio di 7.800 euro diventando compatibile con l’Ecobonus. Il SUV elettrico francese parte da 41.980 euro con 527 km di autonomia WLTP dichiarata.

In casa Renault la Mégane E-Tech è uno dei modelli che maggiormente apprezziamo sul panorama attuale, nonostante i suoi fisiologici difetti (non ha una modalità One Pedal, le rifiniture potrebbero essere migliori...). Mégane si può avere a partire da 38.050 euro in versione 130 CV Comfort Range, noi però consigliamo di andare direttamente sulla 220 CV Comfort Range da 40.550 euro, con 470 km di autonomia WLTP dichiarata con batteria da 60 kWh. Il prezzo è praticamente identico alla Model 3 RWD, all’interno abbiamo però l’infotainment Android con un comodo quadro strumenti che si integra alla perfezione con Google Maps.

Sempre guardando unicamente al prezzo di listino, anche la nuova Lancia Ypsilon 100% elettrica si può avere attorno ai 40.000 euro, nello specifico 39.500 euro con 156 CV, trazione anteriore, 396 km di autonomia WLTP dichiarata. Per qualche euro in più si può avere la nuova Volkswagen ID.3 da 40.990 euro con batteria da 58 kWh, nuovo infotainment con schermo da 12 pollici, App Connect Wireless e 432 km di autonomia WLTP.

Poiché di berline “pure” non ce ne sono molte, chiudiamo la nostra lista con un SUV cittadino presentato da pochissimo: il tanto chiacchierato Alfa Romeo Junior. Dopo il disastro legato al nome Milano, si scopre che il listino è superiore persino alla sorella e-3008 di casa Stellantis. L’elettrica parte infatti da 41.500 euro con trazione anteriore, 156 CV di potenza e 410 km di autonomia promessa. Sulla carta, i modelli Stellantis sembrano i meno convenienti in assoluto, se si esclude ovviamente lo stile degli interni, ambito in cui Lancia e Alfa Romeo hanno sicuramente più assi nella manica.

Arriviamo così alle conclusioni: tecnicamente parlando, nessun concorrente Tesla è al momento in grado di offrire pari prestazioni della Model 3, sia in termini di efficienza che di potenza. Sul fronte del design ovviamente si sfocia nella sfera dei gusti personali, il form factor da berlina pura potrebbe non piacere a molti oppure essere poco funzionale per una famiglia di 4-5 persone. Lato tecnologico, invece, siamo ai massimi livelli del mercato attuale, anche se su questo fronte potrebbe sempre esserci qualche dettaglio in grado di non convincere tutti all’unanimità (mancanza di Apple CarPlay/Android Auto, dei sensori di parcheggio, di una funzione camera a 360 gradi). Dulcis in fundo: acquistando una Tesla avete diritto a ricaricare presso i Supercharger con le tariffe più basse a disposizione, mentre se avete un’auto di terze parti è richiesta una sottoscrizione da 9,90 euro al mese oppure 100 euro all’anno.

