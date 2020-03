Tesla Model 3 e Nissan GT-R Nismo, mostri della drag race a confronto: il video

Un interessante confronto è apparso alcuni giorni fa su YouTube, in un video che paragona in una gara di accelerazione due vetture rinomate per le proprie eccellenti capacità nell'ambito. Stiamo parlando di una Tesla Model 3 Performance e di una Nissan GT-R Nismo.

La EV californiana ha già ampiamente dimostrato di poter tenere testa all'alimentazione tradizionale senza alcun problema, ed è vero soprattutto per la versione Performance. Le caratteristiche intrinseche dei motori elettrici consentono ad auto dotate di tale sistema di poter competere con controparti a combustione interna anche più potenti.

Ed è proprio quello che è successo. Infatti la Nissan GT-R Nismo ha un vantaggio di circa 100 cavalli poiché il suo V6 bi-turbo da 3,8 litri è capace di sprigionare 600 cavalli di potenza e 652 Nm di coppia. In ogni caso non vi anticiperemo i risultati della sfida, lasciamo a voi il piacere di scoprirli. Comunque, verso la fine del video la Model 3 viene poi schierata di fianco ad una Chevrolet Camaro ZL1, ma la drag race risulta nulla poiché la muscle car non ha potuto concluderla causa sbandamento del retrotreno.

Per concludere vorremmo rimandarvi ad altre due drag race molto interessanti. La prima vede fianco a fianco una McLaren 720S e una Dodge Demon, entrambe modificate. La seconda invece trova schierate ai nastri di partenza la Tesla Model S più veloce in assoluto, trattasi dell'ultima variante "Raven", e una Acura NSX modificata. Buona visione.