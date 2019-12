Una Tesla Model 3 contro una moto elettrica Zero SR/F: il video

La sfida protagonista del video di oggi è per molti versi inedita, qualcosa che negli ultimi mesi abbiamo in effetti sognato di vedere ma che nessuno aveva ancora fatto: una drag race fra una Tesla Model 3 e una moto elettrica Zero SR/F.

Chi conosce Zero sa come le moto elettriche della compagnia siano del tutto simili alle controparti tradizionali ma totalmente a zero emissioni, con motori potenti e batterie capienti, in grado di offrire adeguate autonomie. In termini di scatto invece, come se la cava una potente SR/F contro una Tesla Model 3 Performance, la variante più sportiva della line-up di Elon Musk?

Lo scopriamo grazie ai colleghi di InsideEVs, che hanno girato lo splendido video che vi riportiamo in pagina. Una gara appassionante quella fra i due veicoli, lo ammettiamo, con la Tesla Model 3 che vince in partenza con uno scatto fulmineo ma con la Zero SR/F che - anche grazie a un peso infinitamente minore - sul quarto di miglio (i nostri 400 metri) riesce a spuntarla per qualche istante.

La vettura di Elon Musk è stata la prima a raggiungere i 100 km/h, entrambe le auto però ai 400 metri hanno toccato più o meno i 183 km/h, dimostrando per l'ennesima volta come i veicoli elettrici a zero emissioni possano essere scattanti e performanti. Anche a due ruote.