Tesla Model 3 contro un monopattino elettrico super veloce in una drag race: il video

Il video che vi mostriamo oggi vede sfidarsi una Tesla Model 3 e un monopattino elettrico dalla velocità incredibile. In genere ci si immagina che una vettura rapida come la Model 3 possa sbaragliare un esile monopattino, ma non siamo di fronte a un monopattino qualunque.

Il mezzo si chiama Techlife X9, e per molti è il re dei monopattini elettrici. I numeri lo confermano, e ad esempio troviamo una velocità massima limitata a 100 km/h garantita da due motori elettrici da 1.600 Watt l'uno. La batteria è da 32 Ah/72V e le ruote hanno un diametro di 11 pollici, con in dotazione efficaci ammortizzatori e freni a disco idraulici.

Tornando al testa a testa potete notare voi stessi che in partenza la vittoria sembra essere tutt'altro che scontata, con il Techlife X9 che non vuole affatto farsi distanziare. Alla fine la Model 3 ottiene la vittoria grazie ad un agile superamento della velocità massima del Techlife, ma fino a metà del percorso tutto sembrava abbastanza equo.

Di recente la berlina elettrica californiana è stata confrontata anche con una concorrente molto più diretta: la Volkswagen ID.3 da poco presentata e in dirittura d'arrivo sul mercato. Per chiudere vi rimandiamo poi alla recensione che Car Gurus UK ha fatto della berlina di Elon Musk, definendola "una fetta di Genio".