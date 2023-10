Tesla Model 3 e Model Y offroad con un nuovo kit: si alzano fino a 12,7 cm

Mentre aspettiamo l’arrivo sul mercato del Tesla Cybertruck (ormai dal 2019) per le nostre scorribande offroad a zero emissioni, un nuovo kit permette di alzare da terra sia le Model 3 che le Model Y.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un lift kit per le Tesla, già lo scorso anno la tedesca Delta4x4 ne aveva messo a punto uno per la Model Y che riusciva ad alzare la vettura di circa 7,6 cm (3 pollici). Il kit di cui parliamo oggi è stato sviluppato da un’azienda chiamata Pu.Labo e si spinge fino a 12,7 cm (5 pollici), inoltre come anticipato sopra è compatibile anche con la Model 3, non solo con la Model Y.

Realizzato alla periferia di Shanghai, stessa città in cui Tesla ha la sua fabbrica cinese, il set costa 15.000 dollari (circa 14.000 euro) e include un rinforzo per gli assi, bracci di controllo superiori e inferiori ridisegnati, un set di ammortizzatori regolabili progettati appositamente da Pu.Labo, ottimizzato per sollevare la vettura fra 2,5 e 5 pollici (fra 6,35 cm e 12,7 cm).

L’azienda assicura che il kit è stato testato con successo su diversi fondi, dal fango alla sabbia, senza disdegnare qualche scenografico salto. Certo 15.000 dollari non sono pochi, esiste però un’offerta lancio che porta il prezzo a 12.000 dollari, poco più di 11.000 euro al cambio. Delta4x4 era riuscita a stare nei 960 euro per il suo lift kit (Delta4x4 ha anche aggiunto dei cingoli alla Classe G), qui abbiamo in ogni caso un prodotto molto più performante. Lo montereste sulla vostra Tesla?