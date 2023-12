Tesla Model 3 e Model Y, fine della pacchia in USA: nel 2024 saranno molto più care

In USA Tesla Model 3 e Model Y non saranno più soggette al credito d'imposta per via delle nuove disposizioni dell'Inflaction Reduction act. Il piano prevede di ridurre gli incentivi per contrarre la domanda. A partire dal 2024, dunque, questi veicoli costeranno di più.

Sebbene Tesla avesse precedentemente avvisato della riduzione dei crediti d'imposta all'inizio dell'anno, le stime iniziali indicavano che la Model 3 avrebbe potuto mantenere la metà dell'incentivo di 7.500 dollari. Tuttavia, dal 1° gennaio 2024, sia i modelli a trazione posteriore che quelli a lungo raggio perderanno completamente il loro credito (due milioni di Tesla saranno richiamate per modifiche al software).

Nonostante il sito web di Tesla continui a menzionare il credito, vi è un asterisco che rimanda alle nuove condizioni, dove si fa riferimento al termine massimo fissato per il 31 dicembre. Supponendo che i prezzi rimangano invariati nel nuovo anno, la Model 3 RWD costerà 38.990 dollari (35.643 euro), mentre la Long Range partirà da 45.990 dollari (42.057 euro).

Per quanto riguarda il Modello Y, i prezzi saranno rispettivamente di 43.990 dollari (40.224 euro) e 48.990 dollari (44.806 euro). Curiosamente, i modelli Performance dovrebbero ancora beneficiare dell'intero credito, riducendo di fatto il prezzo della Model 3 Performance a 43.490 dollari (39.849 euro) e della Model Y Performance a 44.990 dollari (41.223 euro), rendendole più convenienti rispetto alle versioni a lungo raggio. Tuttavia, è probabile che Tesla apporterà correzioni ai prezzi a gennaio per evitare disparità tra le versioni.

Per il momento in Europa non si segnala un possibile retro front sugli incentivi, tuttavia in casa Tesla si stanno moltiplicando i malumori nelle fabbriche europee per via delle condizioni dei lavoratori; questi chiedono tutele aggiuntive.