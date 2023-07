Così Tesla con la Model 3 e la Model Y è diventata l'iPhone delle auto

Il Q2 2023 è stato un nuovo trimestre da record per Tesla, con più di 466mila auto vendute e un'ulteriore fetta del mercato conquistata.

Non sembra esservi freno all'ascesa dell'azienda di Elon Musk, e se tutto andrà come previsto è quasi certo che Tesla Model Y diverrà l'auto più venduta al mondo del 2023. La crescita del marchio è stata esponenziale negli ultimi 10 anni, e se nel 2023, con la decisa esplosione degli EV, ci si aspettava qualche scricchiolio nelle vendite dovuta ad una maggiore concorrenza, a cominciare da Ford, Volkswagen, General Motors e Hyundai, per ora Tesla sta continuando a navigare con il vento in poppa.

Gli acquirenti sembrano associare in maniera immediata l'auto elettrica a Tesla, e ciò lo si deve ad un'abile quanto inedita strategia di marketing, visto che di fatto Elon Musk ha fatto sempre pubblicità in prima persona della propria vettura, senza mai spendere soldi in commercial veri.

A parlare per Tesla sono i dati di vendita, i clienti soddisfatti, e l'affidabilità e qualità delle auto. Altro colpo di genio è stata l'installazione di numerose colonnine di ricarica dedicate, piazzate nei punti strategici e ovviamente fondamentali per chi possiede un'auto elettrica.

Dopo 10 anni di duro lavoro, alla fine Tesla è riuscita a fare quello che ha fatto Apple con il proprio iPhone: non contano più le caratteristiche, il design e il prezzo, tutti vogliono il nuovo modello di melafonino, acquistandolo di fatto a scatola chiusa.

Tesla si acquista quindi sulla fiducia, e anche se molto probabilmente a livello qualitativo esistono vetture migliori, leggasi ad esempio la recente Volvo EX30, SUV compatto elettrico, colui che deve acquistare un EV opziona prima di tutto l'azienda americana.

La casa automobilista di Elon Musk ha un vantaggio di anni luce rispetto alla concorrenza in quanto a produzione e a tempi di consegna, e ciò rappresenta senza dubbio un altro punto a favore.

“La Model 3 e la Model Y – scrive TheAutoPian - stanno diventando gli iPhone delle auto: onnipresenti, simili a elettrodomestici, spesso identici (o personalizzati ma solo a livello superficiale) e acquistati di default da innumerevoli persone. Per ora gli altri marchi sono Android”. Vedremo se questa egemonia durerà ancora a lungo: iPhone è da anni regina del mercato, Tesla riuscirà ad imitarla?