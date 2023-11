Dalla Tesla Model 3 alla Mini, ecco tutte le 'Made in China' di cui ignoravate l'esistenza

Sono tante le auto che circolano in Europa e in Italia che vengono prodotte o per lo meno montate o assemblate in Cina, e di cui spesso e volentieri si ignora la provenienza in quanto fortemente identificate con un marchio che ha invece origini negli Stati Uniti o nel Vecchio Continente.

Una vettura la cui origine cinese non è così nota al grande pubblico è senza dubbio la BMW iX3. Se infatti la gemella termica viene realizzata a Spartanburg, in Carolina del Sud, quella elettrica ha origine a Shenyang, in Cina.

Che dire poi della nuova Tesla Model 3 svelata ufficialmente poche settimane fa, che viene prodotta nella nota gigafactoy di Shanghai, e anche alcune Model Y sono realizzate nel gigante asiatico.

Altra vettura fortemente cinese è la Citroen C5-X, così come la Cupra Tavascan del gruppo Volkswagen, gemella delle ID.4, ID.5 e Skoda Enyaq che invece vengono realizzate in Europa.

La Dacia Spring che in Francia ha battuto la Model Y, è un'altra vettura prodotta in Cina, così come la DS 9, altra vettura del Gruppo Stellantis ad essere Made in China. Nel gruppo rientra anche la Mini Cooper che viene prodotta sia ad Oxford quanto in Cina a seguito della joint venture fra BMW e il gigante asiatico, e rimanendo in casa britannica anche la Lotus Eletre è costruita in estremo oriente.

Fra le tante spicca anche una giapponese, la Honda ZR-V, e chiudiamo questo breve excursus con la Volvo EX30 (costruita anche in Belgio) e la Smart 1, auto che sono prodotte da aziende ex europee, da anni nelle mani dei cinesi.

Ovviamente realizzare auto in Cina non significa avere uno standard qualitativi inferiore anche perchè le aziende che realizzano le proprie vetture all'estero garantisco gli stessi identici metodi lavorativi della casa madre, di conseguenza ogni preoccupazione è assolutamente infondata.

La cosa senza dubbio più interessante è che se l'UE dovesse colpire le auto prodotte in Cina con delle sanzioni, a quel punto i prezzi delle vetture suddette dovrebbero aumentare in automatico.