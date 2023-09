Nella nuova Tesla Model 3 la marcia si seleziona dallo schermo: come fare se non funziona?

Dopo la rivelazione della nuova Tesla Model 3 Highland, ci vogliamo concentrare sull'assenza, in questo veicolo, delle leve fisiche sul piantone dello sterzo. Tesla ha rilocato alcuni comandi direttamente sul volante e altri sul touchscreen centrale.

In passato, la selezione delle marce avveniva principalmente tramite una leva posizionata sul lato destro dello sterzo, dove i conducenti spingevano verso il basso per andare in avanti, verso l'alto per retrocedere e premendo l'estremità per il parcheggio. Ora, senza comandi fisici, gli utenti dovranno utilizzare lo schermo per selezionare la marcia, seguendo la stessa logica delle rinnovate Model S e Model X.

Niente di sconvolgente dunque, ma come fare nel caso in cui lo schermo della Tesla dovesse guastarsi, rendendo impossibile selezionare la marcia per guidare o parcheggiare? Esiste una soluzione in questo caso, sotto forma di una serie di pulsanti fisici. Nella nuova Tesla Model 3 abbiamo anche scovato un'interessante funzione al volante ispirata a quelli di Ferrari.

Mentre i modelli Model S e Model X sono dotati di una fila di pulsanti capacitivi intorno al pulsante delle luci di emergenza sulla console centrale, il nuovo Model 3 non dispone più di questa caratteristica. Nella versione nota come "Project Highland" di Tesla, questi pulsanti sono stati spostati al di sopra della plancia, posizionati tra le due alette parasole e accanto allo specchietto retrovisore. Questa modifica è stata rivelata da un opuscolo destinato al mercato cinese.

Sempre in questo opuscolo emergono le specifiche prestazionali della nuova Tesla Model 3, con la variante a trazione posteriore che è dotata di un motore elettrico capace di erogare 260 cavalli e una coppia di 340 Newton-metri, il tutto su un peso di circa 1.760 chilogrammi.