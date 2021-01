La Tesla Model 3 Long Range costa da oggi 5.000 euro in meno

Tesla ci ha abituato negli anni a listini alquanto “ballerini”, con prezzi capaci di scendere e salire con una facilità estrema. Oggi non a caso è successo di nuovo, in senso positivo: la Tesla Model 3 Long Range costa la bellezza di 5.000 euro in meno.

Un taglio tutt’altro che marginale, che avvicina sempre di più la Standard Range Plus alla Long Range, che come il nome suggerisce offre al cliente una maggiore autonomia. Non solo: la LR risulta anche più potente, ha il doppio motore con trazione integrale, uno scatto più marcato (0-100 in 4,4 secondi) e una velocità massima di 233 km/h anziché 225 km/h.

La Tesla Model 3 Long Range costa adesso di partenza 53.990 euro con interni Premium (la Standard Range ha interni Partial Premium) e un allestimento di serie alquanto ricco. Buone notizie anche per gli amanti delle alte prestazioni: anche la Tesla Model 3 Performance costa meno e adesso si può acquistare a 60.990 euro.

In questo pacchetto top di gamma abbiamo cerchi Überturbine da 20”, freni Performance, spoiler in fibra di carbonio, sospensioni ribassate, pedali in lega di alluminio, 261 km/h di velocità massima e Modalità Track per sistemare ogni aspetto tecnico della vettura. Tutti i veicoli, come sottolinea Tesla sul suo sito ufficiale, sono dotati di bagagliaio elettrico, tetto in vetro e Autopilot in versione Standard.