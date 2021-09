La Tesla Model 3 è più intelligente del truffatore: ecco l'esilarante video

I casi di truffa inerente gli incidenti stradali in Italia sono all'ordine del giorno, per cui il caso che stiamo per esporre non ci sorprende affatto. Interessante è invece il ruolo di una Tesla Model 3, che ha aiutato a districare i nodi della faccenda.

La situazione è la seguente. Un uomo statunitense di quarantasette anni, tale Arthur Bates, ha chiamato un'ambulanza riferendo di esser stato investito dalla berlina elettrica californiana, il cui conducente avrebbe fatto marcia indietro colpendolo e quindi ferendolo alla schiena, ad una gamba e al collo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia, ma hanno trovato soltanto un uomo del tutto illeso che si lamentava per il fatto che l'automobilista fosse scappato dal luogo dell'incidente. Ovviamente insospettiti, gli agenti non hanno esitato a trovare la Model 3 in questione e a farsi raccontare lo svolgimento della vicenda da un secondo punto di vista, quello del proprietario della EV.

Quest'ultimo ha spiegato che la "vittima" si è lanciata dietro la macchina in retromarcia assolutamente di proposito, ma per la polizia è più facile risolvere il caso con del materiale video, ed è proprio qui che entrano in azione le funzionalità delle Tesla: la vettura, come potete vedere voi stessi dal post Facebook in fondo, ha ripreso e immagazzinato in memoria tutta la scena, facendo compiere un grosso balzo in avanti alle investigazioni.



Ecco cosa ha scritto in proposito il dipartimento di polizia di Slidell:"All'insaputa di Bates, Tesla salva tutte le riprese delle sue telecamere. Quando gli agenti di polizia di Slidell hanno analizzato il materiale video, è diventato chiaro ceh Bates stesse mentendo e avesse attuato una messa in scena."



A proposito di Tesla che traggono dagli impacci i loro acquirenti vogliamo mostrarvi altri due episodi degni di nota. Il primo concerne un conducente aggredito da un carro attrezzi in Australia, mentre il secondo riguarda un automobilista vittima di colpi di arma da fuoco provenienti da un'auto in corsa.