Tesla Model 3, incidente choc: a folle velocità contro bus, un morto. Il video

Una Tesla Model 3 è stata protagonista di un terribile incidente avvenuto in Cina, precisamente nella località di Ruian. Come potete vedere dal video pubblicato qui sopra, il conducente ha guidato per chilometri in maniera spericolata terminando la sua corsa con la morte.

Le immagini che ci giungono sono decisamente scioccanti e mostrano una Tesla Model 3 lanciata a folle velocità, talmente veloce che nell'attraversare un ponte cittadino quasi si ribalta, atterrando con le ruote anteriori sull'asfalto.

L'episodio si è verificato di preciso lo scorso 17 febbraio e si è concluso come detto sopra con un esito fatale: dopo una serie di zig zag fra le auto il conducente dell'auto elettrica americana ha terminato la propria corsa impazzita contro un autobus. Con il guidatore, un passeggero che fortunatamente non è deceduto, anche se è ovviamente rimasto ferito a seguito del violentissimo impatto con il mezzo pesante.

Giusto per capire la devastazione dello scontro, basta vedere lo spostamento del bus dopo il tamponamento della Tesla: diversi metri in avanti a causa dell'alta velocità. Davvero da brividi le immagini registrate dalle telecamere cittadine, a cominciare dall'attraversamento di un incrocio sfiorando gli automobilisti e invadendo la corsia opposta. La Tesla Model 3 è andata completamente distrutta nella zona anteriore dopo lo scontro con il bus, e del resto non poteva essere altrimenti vista la violenza dell'impatto.

Dopo l'incidente è stata aperta un'inchiesta per cercare di ricostruire l'accaduto. Si vuole escludere il guasto tecnico visto che in passato alcuni automobilisti hanno accusato Tesla di aver avuto problemi ai freni, vicende che però sono sempre state rimandate al mittente dall'azienda di Elon Musk e certificate come false.

Tesla China a riguardo ha fatto sapere: “Siamo molto tristi per questo incidente. Comprendiamo appieno la preoccupazione di tutti. Attualmente, la polizia stradale locale sta indagando sulla causa dell'incidente e faremo del nostro meglio per collaborare con le autorità. Chiediamo inoltre a tutti di non credere o diffondere informazioni non confermate".

Sono diversi negli ultimi tempi gli incidenti con protagonista l'auto elettrica americana, come ad esempio quello della Tesla finita in una scogliera dopo un volo di 80 metri, ma anche lo scontro di San Francisco, dove una Tesla avrebbe provocato con l'autopilot un incidente con 9 auto.