Tesla Model 3, con gli incentivi auto 2024 potrebbe costare meno di 29mila euro

Il governo ha deciso di investire pesantemente negli incentivi auto 2024, immettendo più soldi per le elettriche e plug-in, di modo da permettere a coloro che vogliono una vettura green, di acquistarla in maniera più leggera e nel contempo di dare una boccata d'ossigeno all'intero settore.

La differenza rispetto al passato è netta, visto che chi avrà la possibilità di rottamare un'auto estremamente datata (fino a euro 2), potrà ottenere un bonus da ben 13.750 euro. Si tratta del massimo disponibile e che prevede, oltre alla rottamazione di cui sopra, anche l'acquisto di una vettura elettrica (emissioni 0-20 grammi di CO2) che non costi più di 45mila euro (iva esclusa) e un ISEE al di sotto dei 30mila euro.

E in questa categoria rientra anche la Tesla Model 3, di recente ufficialmente svelata nel nuovo modello, e che di listino sta a 42.490 euro nella versione a trazione posteriore, quindi perfettamente in linea con i parametri per ottenere il bonus.

Facendo un breve calcolo, nel caso in cui avessimo un Euro 2 da rottamare e un ISEE non superiore ai 30mila euro, potremmo acquistare la Model 3 a meno di 29mila euro, per l'esattezza 28.740 euro.

Una cifra decisamente interessante visto che stiamo parlando della marca leader nell'elettrico al mondo, non di una city car ma di una berlina e di un'auto con un'autonomia superiore ai 500 km e una velocità massima di circa 200 km/h.

Nel caso in cui la regione Lombardia (che è una delle zone d'Italia dove si vendono più Tesla), dovesse riproporre gli ecoincentivi come nel 2023, a quel punto il prezzo potrebbe ulteriormente abbassarsi, andando al di sotto dei 25mila euro, una cifra per certi versi pazzesca visto che rispetto ai 42mila di listino stiamo parlando di uno sconto di circa 18/19 mila euro.

Fra le auto che rientrano nell'ecobonus di prima fascia anche le fiat 500e e 600e, la Citroen e-C4, la Cupra Born, la Dacia Spring, l'Opel Corsa e la Mokka, le Peugeot 208 e 2008, le Renault Megane e-Tech, Scenic electric, Twingo e Zoe, le Smart #1 e #3, la Volkswagen Id.3 e le Volvo Ex30 e Xc40.