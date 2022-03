La Tesla Model 3 contro la Honda Accord Hybrid: quale costa di più dopo 5 anni?

È ormai risaputo che un'auto elettrica richiede meno manutenzione di una termica, ma qual è la differenza fra le due alimentazioni su cinque anni di utilizzo? Se lo è chiesto il canale YouTube Cleanerwatt, che ha messo a confronto una Tesla Model 3 e una Honda Accord Hybrid.

Si parte dal prezzo iniziale: negli USA la Honda Accord Hybrid EX-L costa 38.432 dollari, mentre al top della gamma arriviamo a 41.500 dollari. La Tesla Model 3 è ovviamente più costosa: ci vogliono più di 48.000 dollari per la Standard Range RWD, mentre la Long Range sale a 55.690 dollari (e ricordiamo che di recente Tesla ha alzato i prezzi italiani della Model 3).

Passando al costo del carburante e dell'energia, per la Tesla sono necessari 550 dollari all'anno per funzionare, mentre la Honda richiede dai 1.350 ai 1.500 dollari l'anno di benzina a seconda del motore. Questo è quanto si spende negli USA per percorrere 24.140 km.

Sul fronte della manutenzione, secondo Edmunds sono necessari 4.271 dollari per mantenere la Honda Accord Hybrid perfettamente in forma durante 5 anni, mentre Cleanwatt ha calcolato 3.820 dollari di manutenzione per la Tesla Model 3.

Parlando di garanzia, la Model 3 RWD ha 8 anni oppure 160.000 km di garanzia sulla batteria e sul motore, tutto il resto invece è garantito per 4 anni e 80.000 km; la Accord Hybrid offre 8 anni e 160.000 km sulla batteria, 5 anni e 96.500 km sul motore e infine 3 anni e 58.000 km di garanzia generale.

Bisogna poi calcolare anche il deprezzamento: una Tesla Model 3 Long Range del 2017 ha perso oggi all'incirca il 35% del suo valore, mentre una Accord Touring del 2017 ha perso oggi all'incirca il 42% del suo valore, dunque la Tesla è un investimento migliore.

I risultati danno, negli USA almeno, dei costi molto simili su cinque anni di utilizzo: con la Tesla Model 3 RWD si spendono 38.016 dollari, con la Accord Hybrid EX-L 40.246 dollari. Con la Tesla Model 3 Long Range si arriva a 42.990 dollari, mentre la Accord Hybrid Touring richiede 42.772 dollari, l'esperienza dunque si può assolutamente sovrapporre a meno che non riusciate a prendere l'elettrica con corposi incentivi.

In Italia le cose andrebbero forse in maniera diversa per via degli alti prezzi dei carburanti, nel nostro Paese inoltre è da poco arrivata la Model Y: i nostri 5 motivi per comprare una Tesla Model Y.