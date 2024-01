La nuova Tesla Model 3 Highland Performance arriverà nel primo quarto del 2024

Con l'arrivo del restyling della Tesla Model 3 chiamata Highland, il gruppo guidato da Elon Musk ha voluto dare una nuova ventata i aria fresca a un veicolo che necessitava di qualche sistemata.

Ma quando arriverà ufficialmente Tesla Model 3 Highland? Secondo informazioni provenienti da Teslascop, la produzione della Tesla Model 3 Performance (altro modo di chiamarla) ha avuto inizio a dicembre 2023. Ci si aspetta che il passaggio dalla versione precedente al nuovo modello avvenga nel primo trimestre del 2024, con l'azienda californiana che probabilmente presenterà simultaneamente tutte le varianti di questa nuova versione.

La Model 3 Performance potrebbe diventare l'opzione preferita negli Stati Uniti, poiché potrebbe essere l'unica variante a beneficiare del credito d'imposta di 7.500 dollari del governo, che per molte vetture cesserà già a partire da quest'anno. Infatti, le nuove regole dell'Inflation Reduction Act potrebbero rendere la RWD e la Long Range non compatibile per questo sconto..

Il prezzo consigliato della Model 3 Performance è attualmente di 50.990 dollari (circa 4.660 euro al cambio attuale), ma con l'applicazione del credito d'imposta di 7.500 dollari, il prezzo finale potrebbe raggiungere i 43.490 dollari (circa 39.000 dollari), prezzi davvero molto bassi considerando che il reddito medio californiano supera abbondantemente i 100.000 dollari pro capite.