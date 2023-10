La nuova Tesla Model 3 Highland è la migliore di sempre? La prova di AutoTrader

Mentre aspettiamo di mettere le mani su una nuova Tesla Model 3 2024 in Italia, nel Regno Unito qualcuno lo ha già fatto: è la migliore Model 3 mai creata?

Negli anni Apple ci ha abituato a un iconico mantra: ogni nuovo iPhone che arriva sul mercato è “il migliore di sempre” per ovvie ragioni, anche se ci sono state poche migliorie. Perché questo non può valere anche per Tesla? Ammirando la nuova Tesla Model 3 a Milano, in anteprima a Peschiera Borromeo, abbiamo avuto la conferma che le novità sono state poche ma molto bene assestate, motivo per cui il modello MY24 potrebbe spaccare ancora di più il mercato elettrico.

Vediamo dunque cosa hanno detto i nostri colleghi di AutoTrader che hanno già guidato la vettura. Innanzitutto hanno notato che il design esterno è leggermente più accattivante rispetto al passato, grazie a un frontale ridisegnato e più aerodinamico. All’interno abbiamo la conferma che Tesla ha effettivamente migliorato l’insonorizzazione grazie all’utilizzo di nuovi materiali e vetri, anche i sedili sembrano essere più comodi. Baule anteriore e posteriore sembrano essere più grandi, inoltre già sappiamo che i passeggeri posteriori possono contare adesso su uno schermo touch per la gestione di diverse funzioni e sul poggiatesta centrale che prima era assente.

Le migliorie, confermano da AutoTrader, sono ovviamente minori, l’esperienza di guida generale però sembra effettivamente migliorata grazie a un feedback dello sterzo differente e a un’insonorizzazione più efficace come detto sopra. Parliamo dunque della migliore Model 3 creata sino ad ora? Probabilmente si ma non bisogna aspettarsi una rivoluzione radicale. Come succede con i nuovi iPhone, non serve cambiare telefono di anno in anno, una Model 3 di recente fabbricazione va ancora benissimo, chi invece si avvicina al mondo Tesla in questo momento ha la fortuna di poter contare su qualche feature aggiuntiva. Ricordiamo che la nuova Tesla Model 3 è prodotta nella Giga Shanghai, il più grande impianto di EV al mondo.