Tesla Model 3 Highland, Doug DeMuro la stronca: 'Incredibilmente noiosa'

Doug DeMuro, famoso YouTuber appassionato di auto, ha recentemente recensito la nuova Tesla Model 3 "highland" aggiornata, definendola "incredibilmente noiosa" e paragonandola al più grande elettrodomestico mai realizzato.

Questo aggiornamento della Tesla Model 3 ha introdotto diversi miglioramenti rispetto al modello precedente, come interni più silenziosi, una guida più fluida e un'estetica ridisegnata. Queste novità hanno spinto DeMuro, noto per le sue recensioni "terra terra" su YouTube, a dire la sua opinione questo veicolo elettrico.

Con oltre 1.000 video su YouTube e quasi 5 milioni di follower, DeMuro ha analizzato ogni dettaglio della Model 3, evidenziando aspetti come la disposizione dei pulsanti, l'assenza di un quadro strumenti tradizionale e la reattività dello schermo centrale. Tuttavia, nonostante la tecnologia all'avanguardia e le prestazioni solide, DeMuro ha concluso che la Model 3 è "incredibilmente noiosa da guardare e da guidare".

Nonostante questa valutazione, DeMuro ha sottolineato che la Model 3 svolge in modo eccellente il suo compito principale: portare le persone dal punto A al punto B senza problemi, rendendo la vita più facile. Tuttavia, questa noia estetica e di guida potrebbe non essere un aspetto negativo per tutti gli appassionati di auto, poiché la Model 3 è estremamente brava nel fare ciò che deve fare secondo DeMuro.

Per quanto riguarda il nome "Highland", DeMuro ha detto la sua, dichiarando che nemmeno i rappresentanti di Tesla sanno da dove provenga il nome e che non è utilizzato in alcun materiale promozionale o documenti interni. Il nome "Highland" è apparso su etichette delle parti e nei nomi dei file nel catalogo ufficiale dei vari componenti. Questo è sempre stato un nome in codice interno, e non ha mai avuto alcuno scopo di marketing.

Vi parlammo anche della storia di un proprietario della vecchia versione della Tesla Model 3 che è passato alla Highland, dando la sua opinione in merito: egli ha concluso che non vale assolutamente la pena passare al modello aggiornato, poiché, malgrado gli aggiornamenti interessanti, la spesa aggiuntiva non vale tutti questi cambiamenti, e che la classica Model 3 è ancora molto valida nel 2024.

