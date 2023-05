Una Tesla Model 3 si può guidare senza portiere e sportelli? Il curioso esperimento

Una Tesla Model 3 si può guidare senza le portiere e gli sportelli del cofano anteriore e del bagagliaio? A rispondere a questa domanda decisamente assurda ci ha pensato lo youtuber B is for Build, che ha appunto provato a capire senza quali elementi si possa guidare una Tesla.

La Tesla Model 3 è nella top 10 delle auto più vendute al mondo nel 2023, e sempre la Tesla Model 3 è la quinta auto elettrica più acquistata in Italia ad aprile. Si tratta di una vettura ben nota, una berlina elettrica apprezzatissima dal grande pubblico così come dimostrato dai numeri di cui sopra.

Ma cosa succede se la alleggeriamo un po'? Riusciamo lo stesso a circolare? B is for Build ha acquistato una Model 3 Performance che era stata danneggiata da un'alluvione qualche mese fa, ed ha deciso di usare la stessa per soddisfare la propria curiosità.

La prima operazione di “svestimento” è stata l'eliminazione del cofano posteriore, compreso l'intero vano di carico. Il computer di bordo pare che non abbia riconosciuto tale mancanza, segnalando che il cofano fosse chiuso.

Nel contempo lo youtuber ha eliminato anche il bagagliaio anteriore, operazione non semplice visto che sono stati rimossi anche le telecamere e vari altri componenti. Una volta salito a bordo, B is for Build è riuscito comunque a circolare, senza alcun segnale di errore del computer.

A quel punto sono state rimosse le portiere, a cominciare da quelle posteriori, e anche in quel caso il computer di bordo non ha segnalato alcun problema. Dopo di che sono state eliminate anche quelle anteriori, ed è filato tutto liscio: la Tesla Model 3 ha potuto continuare la marcia.

Esperimento riuscito quindi ma B is for Build è intenzionato a proseguire nelle sue prove e punta ora a rimuovere anche i sedili, tra l'altro già inutilizzabili per l'alluvione. Fino ad ora sono stati rimossi circa 250/300 kg di componenti e la Model 3 continua a circolare: fino a dove potrà spingersi lo youtuber?