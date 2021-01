Una Tesla Model 3 guida da sola da San Francisco a Los Angeles: il video in time-lapse

Elon Musk crede fortemente nella guida autonoma di Tesla, tanto che entro il 2021 vuole lanciare il Livello 5, il massimo, con vetture che non hanno bisogno di sterzo e pedali. Già oggi alcune Tesla possono vantare il FSD in versione Beta ed ecco cosa può fare la tecnologia attuale: guidare da San Francisco a Los Angeles in autonomia.

Di video riguardanti la Guida Autonoma Completa di Tesla, chiamata per l’appunto Full Self Driving negli USA, ne abbiamo visti diversi. Quello di oggi però, prodotto da Whole Mars Catalog, è molto particolare, poiché mostra tutto il tragitto che va da San Francisco a Los Angeles e lo fa in time-lapse, dunque senza richiedere un intero pomeriggio per essere visto.



In quindici minuti abbiamo la possibilità di vedere come si comporta la guida autonoma cittadina di Tesla fra grandi incroci, strade multi-corsia, autostrade enormi, inoltre se masticate l’inglese in sottofondo potete ascoltare il commento del conducente (anche se non è particolarmente ritmato...).



Un viaggio lungo 380 miglia, ben 611 km, con soli due interventi dell’uomo, a esclusione chiaramente delle soste alle stazioni Supercharger. La prima dovuta a un’indecisione dell’auto in merito a quale corsia prendere, la seconda per via di un ostacolo lungo il percorso, per il resto la Model 3 è riuscita a fare tutto da sola.