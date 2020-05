Una Tesla Model 3 va in giro con la griglia di una BMW: di cosa si tratta?

Se chiedete al proprietario di Tesla Model 3 un'opinione sulla sua auto, vi direbbe sicuramente che non ha assolutamente niente da invidiare ad una BMW Serie 3, che è più divertente da guidare (forse non rispetto alla M3), che è più bella da vedere e che ha un assetto fantastico grazie al basso centro di gravità.

Fin qui tutto a posto, anche perché ognuno ha le proprie opinioni, ma il dubbio sul gusto estetico di alcuni individui sorge spontaneo mentre l'occhio si posa sull'immagine pubblicata alcuni giorni fa su Twitter dall'utente Nafnlaus (post in fondo alla pagina), il quale ha scattato una foto ad una Model 3 con la griglia frontale di una Serie 3.

Dando un'occhiata alla targa e da quello che si può leggere online, la vettura sembra esser stata registrata in Islanda e, basandoci sui commenti sotto il post, pare anche essere vera e non frutto di una creazione attraverso Photoshop. L'autore dello scatto ha affermato quanto segue:"molta gente del nostro gruppetto locale su Tesla l'ha vista di persona."

Noi però non sappiamo da dove iniziare, perché il marchio di fabbrica della casa automobilistica californiana è proprio il suo stile minimale che parla un linguaggio semplice ma efficace, il quale riesce anche a dare un aspetto futuristico alle proprie vetture. L'aggiunta all'avantreno non fa altro che cozzare con questa logica peggiorando, a nostro parere, in modo sensibile l'estetica complessiva, e questo è ancor più vero se si prende in considerazione il fatto che le auto elettriche non hanno bisogno di aperture frontali tradizionali per il passaggio dell'aria.

A ogni modo, continuando a spulciare intorno al post, abbiamo notato una modifica che, se possibile, è ancora peggiore. Sotto al primo post ne avrete sicuramente notato un altro, immortalante un'altra Tesla Model 3, alla quale è stata incollato il disegno della griglia anteriore di un'Audi RS3.

Provando a concludere con qualcosa di meglio vi consigliamo di dare un'occhiata a questa BMW M8 Competition modificata da Manhart: adesso scarica sull'asfalto ben 834 cavalli di potenza. Degna di nota anche l'Audi RS6 Avant del progetto TenTension, perché la familiare può ora erogare addirittura 1.024 cavalli.