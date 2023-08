La Tesla Model 3 di nuova generazione in vendita già ad agosto 2023 (ma in Cina)

Secondo una fonte cinese, la versione aggiornata della Tesla Model 3, conosciuta come Project Highland del quale vi abbiamo già parlato in un precedente articolo, dovrebbe essere introdotta sul mercato cinese già questo mese.

La fonte afferma che Tesla attualmente sta offrendo varie promozioni per il modello Model 3 esistente in Cina, ma molti potenziali acquirenti stanno aspettando il restyling dell'EV. Per incentivare l'acquisto del modello attuale, Tesla offre un sussidio assicurativo di 8.000 RMB (circa 1000 euro) e un bonus di riferimento di 3.500 RMB (circa 450 euro). L'attesa per la versione aggiornata comporta la rimozione del sussidio assicurativo, ma i clienti possono ancora beneficiare del bonus di riferimento se effettuano la consegna entro 60 giorni.

Alcuni concessionari Tesla in Cina stanno già accettando prenotazioni per la Model 3 aggiornata, anche se il veicolo non è ancora ufficialmente in vendita. La scorsa settimana, è emerso un rapporto da un altro media locale cinese che suggeriva che la versione rinnovata della Tesla Model 3 fosse già in fase di produzione a Shanghai, con la produzione di massa prevista per il mese successivo, insieme alle prime consegne.

Se queste informazioni fossero confermate, ciò potrebbe spiegare perché le date di consegna delle unità Model 3 prodotte in Cina e destinate all'Europa sono state recentemente spostate da agosto a ottobre. Secondo i rumor e le foto spia, la versione aggiornata dell'EV dovrebbe presentare un frontale ridisegnato con nuovi fari e luci posteriori con indicatori di direzione verticali invece di quelli orizzontali attuali. Si ipotizza che il modello più economico possa beneficiare di una costruzione più economica grazie a migliorate tecniche di produzione, il che potrebbe ridurre il prezzo al dettaglio.

All'interno dell'abitacolo, ci si aspetta che la Model 3 presenti un nuovo cruscotto, nuove finiture delle porte con illuminazione ambientale e l'ultima versione del computer per il sistema di assistenza alla guida Hardware 4.0 del marchio.