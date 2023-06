La Tesla Model 3 di nuova generazione avrà batterie M3P? Ecco cosa cambia

Chi segue con attenzione e un pizzico di passione il mondo della mobilità elettrica non aspetta altro che vedere la nuova Tesla Model 3, figlia dello sviluppo del cosiddetto Progetto Highland. Ebbene secondo un nuovo rumor la berlina elettrica di Elon Musk potrebbe guadagnare le batterie CATL M3P: cerchiamo di capire che significa.

Innanzitutto ci teniamo a specificare che si tratta di un report non ufficiale proveniente dalla Cina, dunque prendiamo tutto con la dovuta cautela. Stando a ciò che ha detto il media locale 36kr, la Tesla Model 3 RWD dovrebbe godere di un aggiornamento sul fronte della batteria: dovrebbe essere equipaggiata con le batterie CATL M3P agli ioni di litio. Ricordiamo che CATL è da anni fornitore delle batterie LFP che Tesla usa su Model 3 e Model Y RWD, dunque il rumor potrebbe essere credibile, anche perché si parla di batterie M3P dall’agosto del 2022.

Fra i vantaggi di questa tecnologia abbiamo sicuramente una migliore densità energetica: a parità di ingombro dovremmo avere 66 kWh di energia, mentre le attuali Tesla RWD arrivano a 60 kWh (e le prime generazioni avevano 55 kWh). Si tratta di 6 kWh aggiuntivi, un guadagno del 10% che potrebbe portare l’autonomia cinese calcolata con lo standard CLTC da 556 km a 610 km. Lo standard cinese però non è molto affidabile, ne abbiamo parlato nell’articolo Quale standard è più affidabile fra EPA, WLTP e CLTC? A oggi la Model 3 RWD venduta in Italia vanta fino a 491 km WLTP, con la nuova batteria potrebbe arrivare a 530 km, il che non sarebbe affatto male con una batteria “Standard Range”. Le batterie CATL M3P potrebbero apparire anche sulla nuova Model Y, nome in codice Juniper, che dovrebbe arrivare nel 2024. In questo caso l’energia arriverebbe a 72 kWh.

Tornando alla Tesla Model 3 di nuova generazione, non è ancora chiaro quando la vedremo, la sua produzione sembra però essere dietro l’angolo: anche se non ci sono conferme ufficiali, dovrebbe iniziare a settembre 2023 a Shanghai. Fra le prossime novità della Model 3 potrebbero anche esserci le batterie 4680 tanto sbandierate da Tesla, attualmente montate sulle Tesla Model Y AWD costruite in Texas. Di sicuro sappiamo soltanto che nel giro di un anno arriveranno un sacco di belle novità dalla società di Elon Musk.