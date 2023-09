La nuova Tesla Model 3 e quella funzione al volante ispirata a Ferrari

È stata presentata ufficialmente pochi giorni fa la nuova Tesla Model 3, il restyling della berlina “entry level” dell'azienda automobilista di Elon Musk. La vettura prevede diverse novità stilistiche e nel contempo anche tante migliorie all'interno.

Al di là dello schermo da 8 pollici in favore dei passeggeri posteriori, una delle novità che senza dubbio è stata maggiormente apprezzata dagli automobilisti, i colleghi di automobile-magazine sottolineano come Musk abbia deciso di “prendere in prestito” una funzione da Ferrari, facendola propria.

L'inedito riguarda in particolare i comandi manuali e precisamente le leve degli indicatori di direzione, comunemente noti come frecce. Ebbene, il capo design di Tesla ha ben pensato di eliminare le suddette leve, sostituendole con dei pulsanti inseriti direttamente sul volante, appunto come fa da tempo l'azienda di Maranello.

Per una questione di costi, ma anche di praticità ed ergonomia, la casa americana ha deciso di fare piazza pulita di praticamente ogni interruttore e pulsante, introducendo tutte le funzioni necessarie durante la guida sullo schermo di infotainment da 15,4 pollici che si trova al centro della console, nonché sul volante.

In casa Tesla non è comunque la prima volta che ciò succede, visto che anche la Tesla Model S vanta la “configurazione Ferrari”, ma la “vecchia” Model 3 aveva ancora le classiche leve per mettere le frecce che ora sono definitivamente sparite.

Ovviamente non è detto che tale soluzione sia migliore. Se infatti chi usa una Ferrari solitamente macina pochi chilometri in un anno, guidandola nei weekend e in occasione di eventi particolari, diverso il discorso per chi acquista una Model 3, con la quale si mette in preventivo di macinare lunghe distanze: sarà così comodo mettere le frecce al volante? O forse è meglio la buona cara vecchia soluzione con le leve?

Da tempo gli automobilisti sui social si lamentano per gli interni delle vetture moderne troppo sofisticati, una serie di critiche che hanno indotto Volkswagen a ritornare ai tasti fisici, dicendo addio ai tattili, che tanto avevano fatto storcere il naso ai clienti del marchio VW..