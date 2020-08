Tesla Model 3 fluttua come una barca nell'acqua alta: l'incredibile video dalla Cina

Elon Musk a più riprese ha affermato che Tesla Model S è in grado di galleggiare per fare da barca in caso di forti piogge ed alluvioni, ma il video che arriva oggi dalla Cina è davvero incredibile ed ha come protagonista il Model 3 del produttore di veicoli elettrici.

Il filmato arriva dalla Cina, che di recente ha dovuto affrontare una grave alluvione che ha provocato alcune delle peggiori inondazioni degli ultimi 20 anni.

Tesla Model 3 sembra destreggiarsi bene nonostante l'acqua alta, ma la domanda che si fanno tutti è che tipo di danni potrebbe riportare a lungo termine. Teslarati, però, ipotizza la presenza di qualche protezione aggiuntiva per le Model 3 prodotte in Cina, allo scopo di metterle al riparo da possibili danni permanenti provocati da alluvioni come queste.

In passato, alcuni avvistamenti avevano confermato che Tesla starebbe testando presso la Gigafactory 3 di Shanghai la resistenza all'acqua delle proprie auto in un'area allagata, ma chissà che non si tratti di test di rito per assicurarsi che la vettura possa resistere all'acqua. E' innegabile però che il passaggio di Model 3, in quelle condizioni del manto stradale, abbia attirato l'attenzione di molti che si sono immediatamente armati di smartphone per riprenderla e pubblicare i video sui social.

