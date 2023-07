La nuova Tesla Model 3 filmata in strada con coda e muso coperti

Di recente abbiamo molto parlato del nuovo Tesla Cybertruck (prodotto il primo Cybertruck in Texas), il cui lancio commerciale è sempre più vicino, quasi dimenticandoci che Elon Musk ha un altro importante lancio a cui badare: la nuova Tesla Model 3, già avvistata in strada.

Tutto parte dal Progetto Highland: con questo nome in codice gli uomini di Elon Musk hanno lavorato, negli ultimi anni, alla nuova generazione di Model 3. La berlina californiana è stata una delle auto più vendute in assoluto nel mondo dal suo lancio commerciale, avvenuto nell’ormai lontano 2017. In 6 anni ci sono ovviamente stati diversi aggiornamenti minori, per tenere il modello al passo coi tempi, per la berlina elettrica però è arrivato il momento di un restyling più corposo, una vera e propria “seconda generazione” che molti appassionati aspettano con estrema ansia.

Ebbene la nuova Tesla Model 3 è stata filmata in strada, dotata purtroppo di teli neri utili a nascondere alcune novità sostanziali del design esterno. Gli uomini di Elon Musk continuano a coprire il frontale e la parte posteriore, segno che il design di questi due elementi è stato davvero modificato in modo importante.

Stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, la nuova Model 3 avrà un design del tutto rinnovato per i gruppi ottici e il bumper anteriori. Anche il posteriore dovrebbe avere delle linee nuove e un mini-spoiler ridisegnato. La Tesla Model 3 dovrebbe montare a bordo anche il nuovo Hardware 4.0 di Tesla, con nuovi sensori e telecamere. La produzione di questa vettura dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2023. Non vediamo l’ora che Elon Musk annunci un nuovo evento ad hoc per la vettura; evento promesso ormai mesi fa.