Una Tesla Model 3 contro una Ferrari Portofino: il video tutto italiano

Le community Tesla sono attive e corpose soprattutto all'estero, negli USA, patria delle elettriche di Elon Musk, anche in Italia però sta crescendo una discreta comunità di utenti. In particolare c'è Matteo Valenza che su YouTube sta facendo conoscere in dettaglio il mondo Tesla.

Oltre a video informativi di ogni genere, il buon Matteo ci porta spesso anche in pista, dove testa le caratteristiche sportive della Tesla Model 3. Nel video che vi mostriamo oggi una Tesla Model 3 Performance è messa accanto a una Ferrari Portofino, guidata da Andrea Pirillo. Sulla carta, l'americana elettrica si presenta con 500 CV e un peso di 1.900 kg, mentre la Portofino appena 1.600 kg per 600 CV di potenza, possibili grazie a un motore V8 biturbo - che fra l'altro genera un suono celestiale.

Ebbene la prima sfida di scatto ha visto la Tesla partire avanti, per poi esser recuperata - un po' a fatica - dalla Ferrari; nella seconda sfida invece l'auto di Maranello ha avuto la meglio anche in partenza, dunque visti i pesi delle due vetture e i loro prezzi possiamo affermare che la Tesla Model 3 Performance si è difesa davvero bene. Ricordiamo che una Model 3 Top Gamma costa "appena" 64.590 euro, mentre per una Ferrari Portofino ce ne vogliono circa 196.000 - anche se il suo sound potrebbe valere ogni centesimo, un valore aggiunto che le Tesla non avranno mai.