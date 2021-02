La Tesla Model 3 è ancora la EV più venduta al mondo, e non di poco

Nel corso degli ultimi giorni stanno emergendo i numeri relativi alla vendita di autovetture nel corso del 2020, e testimoniamo in modo inequivocabile una vera e propria esplosione dell'alimentazione elettrica, ribadendo oltretutto un predominio incontrastato della Tesla Model 3 tra le auto completamente elettriche.

La berlina di Elon Musk è stata la prima EV ad essere venduta ad ampi volumi, e per il momento resta irraggiungibile per ogni altro modello dei brand rivali: nel 2020 è stata acquistata da 365.240 clienti. Tesla negli scorsi anni ha investito parecchio per assicurarsi la fornitura di batterie e altre componenti onde evitare colli di bottiglia produttivi, e questo comportamento è destinato a perdurare nel prossimo futuro: la casa automobilistica californiana ha attuato una sinergia con Panasonic per costruire centinaia di migliaia di batterie presso la Gigafactory del Nevada.

A ogni modo, a supportare tali volumi ci deve essere una domanda all'altezza, e tale è in molti mercati chiave, come quello europeo o cinese. Tra l'altro è proprio dall'estremo oriente che deriva il secondo modello di BEV più venduto al mondo nel corso del 2020 con 119.255 esemplari : stiamo parlando della Wuling HongGuang Mini EV che, come come la nomenclatura sottolinea, è una piccolissima citycar agile ed economica.

Sforzi importanti sulle vetture a batterie li ha attuati anche Renault, e questo è vero già da molti anni. Nel suo caso gli investimenti hanno pagato piuttosto bene, in quanto la Renault Zoe ha superato i 100.000 esemplari venduti globalmente nel corso dell'anno solare appena conclusosi. Al quarto posto della classifica invece torniamo a Fremont, poiché ad agguatarlo è la Tesla Model Y grazie alle sue 79.734 preferenze.

In quinta e sesta posizione troviamo rispettivamente Hyundai Kona EV e Volkswagen ID.3, ma un plauso particolare va proprio a quest'ultima, in quanto è arrivata sul mercato soltanto nel mese di settembre. La classifica completa, a cura di EV Sales Blogspot, potete trovarla in fondo alla pagina.

Per chiudere invece vogliamo rimandarvi a un altro produttore che ha potuto gioire per il recente andamento delle vendite: Volvo ha, tra luglio e dicembre, fatto segnare il suo miglior secondo semestre di sempre soprattutto grazie alla crescita di auto elettriche e plug-in hybrid.



Buttando invece uno sguardo al futuro non possiamo non posare gli occhi sul progetto Apple per l'ingresso nel mondo automotive: un recente accordo con Kia vale più di 3 miliardi.