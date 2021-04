La Tesla Model 3 è la EV più ricercata al mondo: ecco la classifica completa

La compagnia di assicurazioni Comparethemarket.com ha appena compilato una lista delle auto elettriche più ricercate al mondo. L'analisi porta alla luce i risultati Paese per Paese, e nelle prime dieci posizioni ci sono i modelli di ben otto marchi differenti.

Ecco il sistema utilizzato per la ricerca:"Utilizzando i dati delle ricerche Google, siamo stati in grado di scoprire i modelli più popolari in termini di ricerca in tutto il mondo. I volumi risultano accurati al febbraio del 2021 e si basano sulla media mensile degli ultimi dodici mesi. Non abbiamo incluso le ibride o le elettriche a idrogeno nella lista, e infatti abbiamo scelto i modelli completamente elettrici più popolari. Tra quelli esclusi ci sono anche i modelli in arrivo o con disponibilità limitata."

Nella classifica ha trionfato con un vantaggio gigantesco la Tesla Model 3 la quale ha svettato in 94 dei 155 Paesi presi in esame. La Tesla Model X è arrivata seconda con 27 Paesi e a chiudere il podio ci ha pensato la Nissan Leaf con 8 Paesi. A seguire abbiamo trovato, in ordine, la Hyundai Ioniq, la BMW i3, la Renault Zoe, la Tesla Model S, l'Honda E, la Polestar 2, la Porsche Taycan e l'Audi e-tron.

Il capo della divisione motori di comparethemarket.com ha commentato i dati in questo modo:"In quanto leader mondiale dei veicoli elettrici, non sorprende che i modelli Tesla abbiano la popolarità più alta nelle ricerche in quasi due terzi dei Paesi del mondo, inclusi UK, USA e Australia. La Tesla Model 3 è ricercata in 11 volte i Paesi rispetto al terzo modello più popolare, la Nissan Leaf, a dimostrare quanto popolare siano i modelli Tesla nel mercato globale dei veicoli elettrici."

Come potete notare voi stessi dando un'occhiata alle mappe in fondo alla pagina, il continente americano è quasi interamente schierato verso la berlina elettrica californiana, dove timidamente provano a resisterle la Model X, Hyundai Ioniq o BMW i3. Quest'ultima invece si è aggiudicata parte del Nordafrica, dove comunque il brand di Elon Musk spadroneggia.

Un po' più eterogenea è la situazione in Europa e Asia. Il nostro continente tiene di buon occhio, oltre alle solite Tesla, anche la Polestar 2 e la Renault Zoe, mentre in Asia sono particolarmente apprezzate la Model X e la Nissan Leaf.

La Honda E è invece molto forte soltanto in patria, dove in alcune aree urbane potrebbe davvero andare a ruba. A proposito della piccola EV nipponica, ecco quanti chilometri percorre davvero con una singola carica.