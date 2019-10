La Tesla Model 3 è la prima EV approvata per diventare taxi a New York

La Tesla Model 3 è sicuramente un successo commerciale a livello privato, non sono poche però le città che l’hanno scelta per il proprio servizio taxi. Ciò che è successo oggi però ha un che di storico: proprio la Tesla Model 3 è la prima vettura 100% elettrica a poter diventare un taxi di New York City.

In Europa è ormai una pratica comune potremmo dire, di Model 3 gialle (o meglio, bianche) se ne trovano anche in tutte le maggiori città italiane del nord, inoltre esistono vere e proprie flotte in Norvegia, Svezia e Olanda. In Nord America invece non è difficilissimo trovare Model S o X adibite al servizio pubblico, nella sola Amsterdam poi ce ne sono oltre 100 che possono essere “chiamate con un fischio”.



Ora anche la città di New York potrà convertirsi all’elettrico, poiché la Model 3 è stata approvata per esercitare come “cab”. Perché un’auto possa esercitare come taxi a New York City è necessaria una certificazione TLC e un’ispezione approfondita da parte dell’ente preposto. È una vittoria anche per tutti quei tassisti che volevano convertirsi all’elettrico per risparmiare sul carburante, del resto le Tesla promettono un ciclo vitale (della batteria e dell’intero veicolo) che va dai 500.000 agli 800.000 km, con regimi di manutenzione davvero bassi, motivo per cui sempre più tassisti vorrebbero prenderne una.



Sarà inoltre contento Elon Musk, in previsione del suo servizio di robotaxi, un giorno... neanche troppo lontano.