Tesla Model 3 esplode in un parcheggio: aveva urtato un tombino

I danni diretti alle batterie delle auto elettriche possono provocare seri incendi, e ciò è accaduto numerose volte nel corso degli ultimi anni. Certo, statisticamente è assolutamente irrealistico che un pacco batterie possa essere danneggiato e innescare le fiamme, ma è proprio quanto accaduto alcuni giorni fa a Shanghai, in Cina.

Vari media locali hanno localizzato l'evento presso un parcheggio della metropoli orientale, ma non è ancora chiaro se l'esemplare di Model 3 sia tra quelli costruiti a Shanghai o negli Stati Uniti. Sta di fatto che la vettura ha cominciato a bruciare per poi esplodere mentre era ferma in sosta. I dipendenti Tesla sono accorsi sulla scena per investigare sul contesto dell'incidente, e secondo lo Yicai Global hanno scoperto che la batteria era stata danneggiata dalla collisione con un tombino.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma le immagini in fondo alla pagina testimoniano le elevatissimi temperature raggiunte dalla berlina elettrica. In base ai report condivisi da CNBC, il fornitore del pacco batterie in questione è stato Contemporary Amperex Technology (CATL), un produttore cinese il quale pare costruisca batterie fatte per durare un milione e mezzo di chilometri.

Come abbiamo già accennato, non è la prima volta che una EV prende fuoco. L'ultimo episodio che ci siamo ritrovati a coprire riguardava una Chevrolet Bolt incendiatasi autonomamente mentre era parcheggiata nel viale di un'abitazione (non ci sono prove certe nel merito). Ancora più spaventoso è un video pubblicato su YouTube alcuni mesi fa: la clip mostrava una Tesla Model S la quale, dopo un incidente, è stata avvolta dalle fiamme.

Non è nostra intenzione fare inutili allarmismi, in quanto oramai le auto elettriche in circolazione in tutto il mondo ammontano a vari milioni di unità ma, come per le vetture tradizionali dotate di combustibile altamente infiammabile, bisogna cercare di far luce sui vari episodi provando a indicarne con precisione le cause. Soltanto così i produttori potranno capire e risolvere gli eventuali problemi nella sicurezza di vari elementi.

In attesa di ricevere aggiornamenti nel merito dell'episodio appena discusso vogliamo rimandarvi ad un'altra situazione particolarmente spiacevole verificatasi di recente: un enorme autobus è caduto da un ponte con alcuni passeggeri a bordo.