Tesla Model 3 a soli 189 euro al mese con l'ecobonus: ecco come

Quanto costa acquistare oggi in Italia una Tesla Model 3? Si parte da 189 euro al mese. Già, è questa la modica quanto incredibile cifra che permette di poter sedersi comodamente sulla berlina della casa automobilistica americana di Elon Musk.

Tutto merito, come vi abbiamo spiegato ieri, del fatto che la Tesla Model 3 sia rientrata negli incentivi, nell'ecobonus statale, di conseguenza il prezzo, rispetto a qualche mese fa, si è notevolmente abbassato.

Il primo 'aiuto' in tal senso era arrivato lo scorso mese di gennaio, quando Tesla aveva tagliato i prezzi delle Model 3 e Y di circa 13.000 euro, ed ora il bonus ambientale ha reso la vettura elettrica decisamente più accessibile rispetto a prima.

Ma quanto costa quindi la Model 3 oggi? Con il bonus e la rottamazione si scende a 36.490 euro per la versione “base”, quella a trazione posteriore (l'ex Standard Range). Le colorazioni disponibili sono due, Nero Pastello e Perla Micalizzato, e nel primo caso si possono abbinare interni solo neri, mentre nel secondo si può optare il bicolor bianco e nero.

Grazie all'introduzione del bonus, come detto sopra, sarà ora possibile acquistare una Model 3 in leasing a soli 189 euro al mese. Serve un corposo anticipo è vero, 16.991 euro, e non bisogna percorrere più di 10mila chilometri in un anno, oltre ad un vincolo quinquennale. Ma in ogni caso si tratta di un ottimo prospetto.

Chi invece sceglie la rata da 305 euro dovrà versare un anticipo di 10.800 euro, mentre se si opta per una maggiore percorrenza annuale (20mila chilometri), la rata mensile salirà a 334, arrivando fino ai 391 euro per 200mila chilometri in 5 anni. Il minimo, per quanto riguarda la rata iniziale, è comunque di 3.948 euro, ma in questo caso salirà di conseguenza la mensilità.

Le cifre sono quindi decisamente interessanti soprattutto se paragonate a quelle di soltanto pochi mesi fa, quando la Model 3 era considerata ancora una vettura per pochi: oggi, a poco più di 35mila euro, risulta decisamente più accessibile.