La Tesla Model 3 in Dyno Mode è l'auto perfetta per terrorizzare le mamme: il video

Cominciamo col dire che la Dyno Mode della Tesla Model 3, come suggerisce il nome della funzione, serve esclusivamente a testare la vetture sul dinamometro. Utilizzare tale modalità in strada è assolutamente sconsigliato, poiché ogni sistema elettronico di sicurezza viene disattivato.

Infatti non molti giorni fa il proprietario di una Model 3 ha voluto provare la feature, finendo però per eseguire un testacoda involontario e infine schiantarsi contro una recinzione metallica. Adesso però Kyle Konner di Out Of Spec Motoring ha fatto sapere che sua madre ha voluto provare in pista la Dyno Mode della sua Tesla Model 3 Standard Range Plus. La donna non è mai stata su un tracciato prima, quindi quasi sicuramente stata un'idea di Kyle.

Il fatto che abbia scelto la pista per uno scherzetto simile è stata certamente un'ottima idea, in quanto senza controllo della trazione, controllo della stabilità, frenata d'emergenza automatica e tutto il resto non sappiamo come sarebbe finita su una strada pubblica. A ogni modo Kyle ha iniziato a girare in sul tracciato prendendo man mano sempre più confidenza, per poi lanciarsi infine in derapate, donuts e tanto divertimento.

La Tesla Model 3 Standard Range Plus si è rivelata piuttosto esuberante, anche se la signora non è parsa affatto impressionata. Se dopo aver visto il video voleste conoscere il funzionamento della Model 3 al Polo Nord ad una temperatura di -32°C non dovreste far altro che cliccare su questo link.