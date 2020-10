La Tesla Model 3 domina anche in Italia: settembre è il mese delle EV

L'adozione delle auto elettriche in Europa in questo 2020 ha avuto un incremento stratosferico, coi governi nazionali a favorirle attraverso gli incentivi in una lotta al cambiamento climatico che si fa sempre più importante.

L'Italia quindi non fa assolutamente eccezione, e a settembre gli acquisti relativi alle EV hanno raggiunto nuove vette. Il governo ha preparato incentivi per centinaia di milioni di euro e, anche grazie all'immissione sul mercato di nuovi e migliori modelli, le auto completamente elettriche (BEV) sono arrivate al 2,1 percento di market share. Intendiamoci, in altri Paesi la tendenza è molto più sensibile, ma si tratta comunque di un dato molto interessante.

Settembre insomma ha visto l'immatricolazione di 157.000 nuove vetture in generale, per un incremento del 10 percento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' la prima volta quest'anno che sul territorio dello stivale un mese fa segnare vendite migliori rispetto all'anno precedente, a testimonianza del successo del programma di stimoli economici.

Molto importante peraltro constatare che le vetture benzina o diesel non hanno beneficiato degli stessi incrementi. E' in atto una grossa transizione: i powertrain ibridi a basso costo stanno sostituendo quelli tradizionali con un market share attuale del 20 percento, per una curva esponenziale nel gradimento degli automobilisti.

Sono le auto completamente elettriche però ad avvantaggiarsi maggiormente, con la cifra record di 4.089 unità vendute a settembre e un market share del 2,6 percento. Rispetto allo scorso anno l'incremento è del 225 percento, e il secondo mese in termine di volumi è febbraio 2020 con 2.530 unità.

La più grande dimostrazione di forza di questo settembre, tra i modelli di EV, l'ha data la Tesla Model 3. La berlina di Elon Musk ha disintegrato il precedente record personale con 880 registrazioni a fronte delle 372 del giugno 2019. Al secondo posto tra le BEV è arrivata la Renault Zoe con 676 esemplari, mentre sul gradino più basso del podio si è posizionata la Smart ForTwo con 461 preferenze.

In attesa di capire cosa succederà negli ultimi tre mesi di quest'anno, vogliamo restare in tema rimandandovi all'aggiornamento 2020 della Tesla Model 3, già disponibile in Italia. Tesla sta cominciando a portare in Europa le Tesla Model 3 prodotte presso lo stabilimento proprietario di Shanghai: con un nostro articolo potrete scoprire le differenze rispetto alle controparti prodotte negli Stati Uniti.