La Tesla Model 3 è diventata un carro funebre: anche l'ultimo viaggio è a zero emissioni

Esistono sicuramente parecchi modi per salire su una Tesla. Farsi dare un passaggio da un amico che la possiede, prenotare un test drive, sborsare una cifra che va dai 54.000 euro in su per acquistarne una... c’è anche un altro metodo che però nessuno vorrebbe sperimentare: essere morti. Derks ha trasformato una Tesla Model 3 in carro funebre.

Se siete estremamente attenti all’ambiente e anche una volta passati a miglior vita volete evitare di inquinare il pianeta, potete scegliere un’agenzia che abbia come carro funebre la nuova Tesla Model 3 di Derks, un produttore di limousine olandese. La stiamo ovviamente mettendo sul ridere per sdrammatizzare il tutto, Derks ha però davvero trasformato una Tesla Model 3 Standard Range Plus in un carro funebre di lusso che - nonostante il peso extra dell’allestimento - promette fino a 320 km con un pieno di energia.

L’opera è curata nei minimi dettagli, nel nuovo comparto posteriore si possono infatti trovare luci LED e persino un soffitto stellato opzionale. Il portellone posteriore è elettrico, così come le tende. Come ha già fatto notare qualcuno sul web, un veicolo elettrico è perfetto per funzionare come carro funebre, del resto i viaggi sono solitamente brevi e le velocità ridotte, a meno di particolari spostamenti. Purtroppo Derks non ha rivelato il costo necessario a creare questa Model 3 per “l’ultimo viaggio”, in passato però abbiamo visto una Tesla Model S trasformata sempre in carro funebre il cui costo sfiorava i 190.000 euro.

Tornando a fare i seri, vi ricordiamo che Tesla ha diverse Model 3 in pronta consegna con ricariche gratis, avete tempo fino al 31 dicembre 2022.