Questa Tesla Model 3 è diventata un carro armato: il video della trasformazione

Dopo avere visto la Tesla Model 3 trasformata in bolide da pista, ci spostiamo in Germania per assistere a una delle modifiche più bizzarre degli ultimi mesi: una Tesla Model 3 è diventata un carro armato grazie alla dotazione di cingoli a dir poco enormi.

Il video ripreso dagli YouTuber tedeschi di The Real Life Guys è uno dei tanti selvaggi esperimenti da parte loro: in passato hanno creato sedie a rotelle fuoristrada, ma anche un’automobile giocattolo capace di andare a 60 km/h e un “tandem a due piani” manovrato da cinque persone. Insomma, non sono nuovi a queste folli creazioni.

In questo caso si parla di una Tesla Model 3 trasformata in un carro da 6 tonnellate, un mostro capace di andare ovunque. Il video dura otto minuti e ci illustra rapidamente alcuni spezzoni del lavoro di costruzione, durato ben quattro settimane “giorno e notte”. Una volta creato il primo cingolo, essi lo hanno testato correndoci sopra mentre un veicolo lo trainava; dopodiché, hanno avviato la costruzione del secondo e di una piattaforma per sollevare la Tesla Model 3 nella posizione necessaria.

Il risultato finale è tanto assurdo quanto fantastico: non sono noti i dettagli economici di questa impresa titanica, ma siamo certi che si tratti di un esperimento tutt’altro che accessibile al consumatore medio.

Nel frattempo, eccovi una Tesla che si schianta a tutta velocità contro un edificio.