Una Tesla Model 3 distrutta a un incrocio: oltre 50.000 euro di danni

Guidare un'auto elettrica è un'esperienza fantastica, almeno finché non si fa un incidente... La Tesla che vedete nelle foto e nel video in alto è stata letteralmente distrutta da un pick-up: 55.000 euro di danni.

Questa la scena: la Tesla Model 3 bianca in oggetto stava attraversando un grande incrocio mentre la luce del semaforo era verde. Peccato che un pick-up, un GMC Sierra, abbia tentato comunque di svoltare alla sua sinistra non tenendo conto del semaforo, causando così un pericoloso incidente. La vettura di Elon Musk ha non solo retto bene all'impatto, è anche stata in grado di registrare tutto l'accaduto; la polizia intervenuta sul posto si è meravigliata del fatto che la vettura fosse riuscita a registrare tutta la scena, grazie ai filmati è stato semplice ricostruire la dinamica del sinistro, così come non è stato un problema convincere l'assicurazione a ottenere un risarcimento.

Risarcimento alquanto salato, visto che l'ammontare dei danni ha superato i 60.000 dollari americani, circa 55.000 euro, una cifra che basterebbe a ricomprare una Tesla Model 3 nuova di zecca... Purtroppo sappiamo che le auto elettriche, le Tesla in particolare, sono molto costose da riparare dopo gli incidenti. Vengono assemblate in maniera chirurgica e danneggiare il pianale con dentro la batteria significa compromettere l'intera struttura dell'autovettura. L'episodio che vi abbiamo raccontato non è l'unico presente nel video, come tradizione il canale Wham Baam Teslacam ha montato altri 19 episodi dopo quello raccontato.

Nonostante siano costose da riparare, le Tesla costano sempre meno in Italia: il prezzo della Tesla Model 3 Long Range è sceso di altri 4.000 euro nelle ultime ore.