Una Tesla Model 3 distrutta dalla grandine: chicchi grossi come pompelmi

La natura può essere talvolta spietata, violenta, con eventi climatici distruttivi per l'uomo. Case e auto possono rimanere gravemente danneggiate da tempeste, grandinate e trombe d'aria, come anche in Italia abbiamo sperimentato in questa particolare estate 2022. Ebbene una Tesla Model 3 è stata distrutta da una tempesta ad Alberta, in Canada.

Il fatto è successo lo scorso 1 agosto. Russ Osborne stava guidando la sua Tesla Model 3 in direzione nord lungo l'autostrada Queen Elizabeth II quando, assieme ad altri 70 e più veicoli, è stato raggiunto da una grandinata violenta. Impossibilitato a trovare qualsivoglia riparo, Osborne non ha potuto fare altro che sottostare ai colpi della tempesta, durata all'incirca 10 minuti.



L'uomo ha raccontato di esser stato colpito da "chicchi" di grandine grandi quanto palline da tennis e pompelmi, estremamente compatti e pericolosi. La grandinata ha danneggiato in maniera significativa la carrozzeria dell'auto elettrica, ha distrutto il parabrezza e il tetto panoramico in vetro, come potete vedere dalle terrificanti immagini pubblicate dallo stesso Osborne. L'uomo ha comunque fatto notare che il tetto ha retto all'impatto, proteggendolo dalle pericolose palle di grandine. Per vedere con i vostri occhi i danni causati dalla tempesta potete mandare in play i tre video che trovate in pagina.



Purtroppo questa Model 3 dovrà aspettare per godere del nuovo aggiornamento Tesla 2022.24.5 rilasciato nelle ultime ore..