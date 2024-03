Tesla Model 3 sta 'distruggendo' il mercato? 'Non c'è elettrica migliore a pari prezzo'

La Tesla Model 3, da settembre presente con il restyling Highland, è la miglior auto elettrica sul mercato? Forse non la migliore in assoluto ma nel rapporto qualità/prezzo non c'è praticamente storia.

A sottolinearlo è il noto Alessio Sergi, youtuber e grande esperto di tutto ciò che è il mondo dell'auto elettrica, che in uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale si è domandato se in Italia vi siano auto elettriche al top soprattutto nei primi segmenti, quindi dalla A alla C.

Sergi del canale Pensa Forte si è chiesto in particolare quale sia l'auto elettrica più efficiente, ricordando cosa si intenda per efficienza: "In una elettrica intervengono diversi elementi che modificano l'efficienza. Sull'efficienza energetica incide il power train, quindi batteria, motori elettrici ma anche l'elettronica". A fare la differenza anche l'aerodinamica, soprattutto ad alte velocità e c'è poi la questione della frenata rigenerativa ma anche della pompa di calore, tutti sistemi che vanno ad influenzare l'efficienza, compreso il peso.

"Tesla – sottolinea Sergi - ha fatto vedere il suo vantaggio tecnologico ad un prezzo interessante e con veicoli che realmente imbarazzano i concorrenti e che fino ad ora hanno dettato legge sul mercato". In poche parole, è davvero difficile trovare meglio di Tesla sul mercato a parità di prezzo, e anche nei segmenti inferiori, quindi A, B e C, ciò che si trova è nettamente inferiore a livello prestazionale.

Sergi premette che: “Non è un confronto per valutare l'auto più bella o più brutta ma per valutare l'efficienza” ed a quel punto ha sfoderato il suo database super aggiornato con tutte le auto elettriche, classificate per nome, dimensioni e soprattutto prestazioni, quindi kWh consumati, autonomia, peso e dimensione della batteria.

“La Tesla model 3 consuma 13,2 kWh meno di un'auto del Segmento A (riferendosi a Renault Twingo, che consuma circa 16 kWh ndr). Anche la Citroen e-C3 ha 16 kWh di consumo”. Mettendo a confronto la Model 3 con la nuova Lancia Ypsilon 2024 ufficialmente svelata il mese scorso, Sergi precisa: "Con tre mila euro in più la Model 3 ha circa un 40% di autonomia in più e consuma di meno".

Discorso simile per la ID.3 Pro di Volkswagen: "Chi la comprerebbe rispetto ad una Model 3 a parità di prezzo per avere maggiore consumo e un'autonomia inferiore?". Fra le elettriche sul mercato in Italia quella che consuma meno è la Fiat 500e con 13 kWh ma con un'autonomia di 190km. Subito dopo troviamo la Model 3, la Fiat 500e da 42 kWh, quindi la eC4 e poi la Model 3 Long Range che consuma meno di una Mini Cooper.

“Dati che pongono i costruttori europei in difficoltà”, precisa Sergi. “Con questi dati che possono cambiare con aggiornamenti e offerte in termini di prezzo si nota una grande differenza in termine di efficienza e soprattutto di offerta di auto elettriche convincenti, che potrebbe essere uno degli elementi che frena l'acquisto da parte di un certo numero di italiani”.

Secondo lo youtuber di Pensa Forte: “Le cose possono cambiare e si possono evolvere però il rapporto potrebbe non cambiare di molto per un certo numero di anni perchè la frequenza di aggiornamenti delle piattaforme di auto tradizionali è molto più lenta rispetto a Tesla, che non a caso è il primo produttore di auto elettriche al mondo e che è estremamente concorrenziale, soprattutto rispetto alla concorrenza più bassa. Il problema sta sui segmenti più in basso, è un qualcosa da considerare e immaginiamo cosa possa succedere con un prossimo segmento C e un futuro Segmento B di Tesla...”. Come dargli torto.

