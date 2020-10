La Tesla Model 3 distrugge la Polestar 2 sul dritto, ma c'è una sorpresa

Il gestore del canale YouTube AutoTrader, Rory Reid, è un chiaro fan delle auto elettriche. In maniera diversa rispetto ad altre persone specializzate sul brand Tesla, Reid ama tutte le EV in generale, ma non disdegna di occuparsi anche delle auto tradizionali.

A ogni modo, tramite il video in alto ha voluto mostrarci le doti prestazionali della Polestar 2, nata dalla divisione Volvo specializzata sui veicoli a batteria, ancora poco conosciuta a livello globale. Per farlo non poteva che compararla con la ormai popolare Tesla Model 3 in un testa a testa sul dritto concentrandosi, con una breve clip, sulla sola accelerazione.

L'una di fianco all'altra possiamo vedere le varianti più potenti dei modelli di EV: la Tesla Model 3 Performance e la Polestar 2 Performance. La prima eroga una potenza di 512 cavalli e una coppia di 660 Nm, scaricate sull'asfalto attraverso tutte e quattro le ruote, e ha un peso complessivo di 1.860 chilogrammi. La seconda invece mette in campo "soltanto" 408 cavalli di potenza e 660 Nm di coppia tramite la trazione integrale, mentre la sua massa si attesta sui 2.123 chilogrammi.

Basta dare uno sguardo ai numeri per capire quale delle due è la favorita in una gara d'accelerazione, e il video in alto lo conferma senz'altro. Inizialmente la Polestar scatta dalla linea di partenza in un modo quasi incredibile, guadagnando persino un certo margine di vantaggio, ma la Model 3 Performance dimostra subito le sue doti, la riacciuffa e le fa mangiare la sua polvere. E' sorprendente però constatare l'esito dell'esilarante sfida nella velocità in retromarcia, dove la Polestar 2 trionfa nettamente.

A quanto pare la retromarcia della Model 3 ha una velocità limitata elettronicamente, magari per ragioni di sicurezza, mentre la Polestar 2 non è affatto timida in questo senso e la semina ad una velocità quasi doppia. Ovviamente nessun automobilista vorrà guidare al contrario, e pertanto la comparazione è a scopo esclusivamente ricreativo.



Avviandoci a concludere vogliamo rimandarvi a due interessanti notizie, una per ogni vettura citata. La Polestar 2, appena commercializzata, può già vantarsi di un importante riconoscimento: si è aggiudicata la prima posizione all'interno di una categoria dei German Car of the Year Awards 2021. Riguardo la Tesla Model 3 invece abbiamo dei dati che guardano direttamente all'Italia: la berlina elettrica californiana è la BEV più venduta in assoluto nel corso del settembre 2020.