La Tesla Model 3 debutta come taxi a New York City e fa un figurone

La Tesla Model 3 è la prima vettura elettrica ad essere approvata come taxi per le affollatissime strade di New York City. L'esemplare in verniciatura gialla è piuttosto piacevole da vedere, ma potrete notarlo voi stessi grazie all'immagine allegata in fondo alla pagina.

Già nell'ottobre del 2019 i ragazzi di Electrek riportarono dell'azione in tal senso da parte della Now York City Taxi and Limousine Commission, la quale controlla e gestisce la flotta di taxi gialli per le strade di Manhattan e dintorni. E' passato pertanto un anno da quando commissione ha approvato la Tesla Model 3 nell'uso del trasporto passeggeri.

A 12 mesi di distanza è finalmente stato avvistato in giro un esemplare di Model 3 nello svolgimento delle sue funzioni, avviando un processo che porterà all'elettrificazione totale del parco taxi con 13.000 auto elettriche a New York. La testimonianza è ad opera di un lettore delle pagine di Electrek, tale Albert Lee, che non ha esitato: ha estratto il proprio smartphone dalla tasca e ha scattato una foto di buona qualità circa la vettura della compagnia di Elon Musk mentre si esibiva con una piacevole livrea. A questo punto vorremmo conoscere l'effetto che farà sulle persone l'imminente servizio Robotaxi: Musk ha intenzione di produrre una flotta di 1 milione di veicoli completamente autonomi e di usarli quindi come taxi futuristici in molte città nordamericane.

Nel frattempo le Tesla Model 3 paiono essere molto apprezzate, sia negli Stati Uniti che in Europa. In merito ai clienti europei vogliamo informarvi circa la provenienza dei nuovi modelli per il Vecchio Continente, i quali finora provenivano dallo stabilimento californiano di Fremont.

Da questo momento pare che la maggior parte di essi verranno importati dall'impianto di Shanghai di recente costruzione: ecco le differenze tra la "vecchia" Model 3 e il modello 2021. Un'altra novità molto interessante concerne la qualità dell'assemblaggio della Tesla Model Y. Il crossover elettrico di Elon Musk ha mostrato, almeno inizialmente, dei piccoli difetti in fase di costruzione e di assemblaggio. Sembra però che le unità costruite nel corso degli ultimi mesi siano pressoché perfette.