Una Tesla Model 3 custom batte il record della Model S Plaid a Laguna Seca

Tesla ama primeggiare in molti settori: vanta alcuni dei migliori motori elettrici del mercato, l'assistente di guida più avanzato (praticamente quasi pronto per la guida autonoma cittadina), detiene svariati record su pista, anche se di recente la Porsche Taycan ha messo non pochi bastoni fra le ruote. Ora alla Model 3 spetta un altro record.

Nell'ultimo anno, proprio grazie alla sfida diretta con Porsche, Elon Musk ha inviato in Germania, sul circuito del Nurburgring, e successivamente a Laguna Seca la sua sperimentale Tesla Model S Plaid, un prototipo con tre motori elettrici ad alte prestazioni, proprio per rispondere (ed eventualmente battere) i record dell'elettrica tedesca. Parliamo di una vettura davvero arrabbiata, capace di fare tempi (di prova, non ancora ufficiali però) davvero da urlo.

Attenzione però alla Model 3, che ha ancora da dire la sua: un modello customizzato da Unplugged Performance (UP) ha appena polverizzato un record della Model S Plaid, per la felicità del CEO di UP Ben Schaffer. A Laguna Seca la Model 3 custom di UP (con l'azienda che regolato l'assetto e installato un body kit particolarmente aggressivo) ha girato in 1:35.79, quasi un secondo più veloce della potente Model S Plaid - che invece ha fatto segnare 1:36.55.

Alla guida Randy Pobst, con il quale UP voleva solo testare la sicurezza dell'auto e invece ha ottenuto un record del tutto inaspettato. Quali altri sorprese ci riserverà la Model 3 prossimamente? Cosa ci farà vedere invece la Model S Plaid al suo massimo potenziale? Non vediamo l'ora di scoprirlo.