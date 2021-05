La Tesla Model 3 costa pochissimo in Romania: 14 mila euro in meno con gli incentivi

Gli ecoincentivi sono una manna dal cielo per i futuri acquirenti di auto EV. Dal 1 Marzo 2019 infatti è attivo sul territorio nazionale un contributo statale che in caso di rottamazione di un veicolo inquinante può arrivare a 6000 euro, a cui si somma su altro contributo introdotto a Gennaio 2021, ma gli sgravi fiscali rumeni sono tutt’altra cosa.

La Romania infatti è rinomata per avere gli sconti più generosi nell’acquisto di auto elettriche, grazie ad un contributo statale di 9100 euro elargito direttamente dallo stato, a cui si aggiungono 1520 euro nel caso in cui venga rottamato un veicolo. Questo vuol dire che una Tesla Model 3 Standard Range+, che in Romania ha un prezzo di 43 mila euro, può essere portata a casa per soli 34,970 euro, ossia 14 mila euro in meno rispetto ai 49 mila euro necessari per comprare la stessa auto in Italia, senza l’applicazione dei nostri bonus.

Proprio per questo motivo in Romania hanno assistito ad un’impennata delle vendite di auto EV, nonostante il calo di vendite generale dovuto alla pandemia globale. Gli abitanti hanno incrementato l’acquisto di auto elettriche del 59%, anche se naturalmente non si parla di Tesla, ma più verosimilmente di vetture come la Dacia Spring.

La casa di Fremont ha comunque investito sul territorio rumeno, aprendo il primo negozio pop-up ufficiale a Bucarest, così come la prima stazione Tesla Supercharger.

Il prezzo della Tesla Model 3 in Romania è davvero basso, ma anche in Italia possiamo contare su molte agevolazioni, per questo vi invitiamo a informarvi a riguardo consultando il nostro articolo, in cui vi illustriamo e spieghiamo tutto quello che c'è da sapere in tema Ecobonus 2021.